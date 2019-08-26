Петрушин: Хорош в «Динамо» Н'Жие Клинтон, но, боюсь, незабивной

Бывший полузащитник московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассуждает о бомбардирах – насколько можно натренировать умение забивать.

«Главная проблема «Динамо» - атака, нет забивного нападающего, - сказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший полузащитник московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин. - Появился Филипп, забил два гола, но видно, пока еще не готов. Хорош Н'Жие Клинтон - техничный, скоростной. Но мне показалось, у него проблема с завершением. То есть незабивной. Дай бог, если ошибаюсь. С «Локомотивом» были у него отличные моменты, мог решить, но не забил… Говорят, такие же проблемы у Зобнина – незабивной. Но он то игрок опорной зоны, у него другие функции, больше на оборону работает. Могу судить, потому что играл на этой позиции. От меня требовали прежде всего не голы забивать, а быть третьим центральным защитником, то есть разрушать и начинать атаку…

А что касается голов, есть такая фраза – забивать научить нельзя. Либо оно есть, либо этого нет. Дано от Бога. Могу привести много примеров, когда впереди играли деревянные футболисты, но забивали! Самый яркий пример – игрок сборной Германии Мюллер. Он деревянный был вообще! Но все голы забил из пределов штрафной площади. Все отскоки, все прострелы были его - оказывался всегда там, где нужно. Поэтому считается одним из лучших нападающих немецкого футбола. Да, и фарт необходим, но… забивать научить нельзя. Можно развить этот талант, довести до автоматизма, но раз уж не дано, то – бесполезно. Вот пример из баскетбола. У нашего великого тренера Гомельского был один центровой, у которого были проблемы с бросками из-под кольца. Так что делал Гомельский – он ставил стул под кольцом, сажал этого парня и тот бросал и бросал, за тренировку делал до тысячи бросков! И довел до автоматизма бросок. Так же и в футболе, можно развить этот талант. Почему футболисты 1960-х так здорово били. Они на тренировках в основном этим и занимались – ударами по воротам. Тот же Григорий Федотов – ему навешивали то с одного, то с другого фланга, а он колотил – ногой, головой… И все-таки, повторяю, забивать научить нельзя. Сколько ни тренируй. Вот Терехин – нельзя сказать, что технарь, но игрок штрафной площади и каждый сезон свои 12-15 мячей забивал. А вот у меня, когда работал в Казахстане, был один парень, который в игре мог иметь 8-10 моментов, но забивал только один мяч. Хотя у парня хорошая скорость была, выбирал вроде неплохо место, но… был незабивной».