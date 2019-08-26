Как однорукий боец Ник Ньюэлл выиграл бой на шоу Bellator

В США прошёл турнир Bellator 225. Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл победил Кори Броунинга. Бой завершился в первом раунде. В начале поединка Ник провёл удушающий приём.

В Bellator это был дебютный бой спортсмена. Сейчас у него 16 побед и 2 поражения.

Ник Ньюэлл – боец с врождённой ампутацией руки. Заниматься борьбой он стал ещё в школе. Поначалу спорт ему давался нелегко. Первые 17 схваток Ник проиграл. После окончания учебного года он решил, что будет усердно тренироваться. Как вспоминает его первый тренер, осенью к нему в секцию пришёл абсолютно другой человек, которого теперь было непросто одолеть. Спустя время Ньюэлл стал одним из лучших бойцов в Штате.

В 2009 году он выиграл свой первый большой бой в профи ММА. Его соперником был Даниэл Форд. После нескольких побед Ньюэлл подписал контракт с крупной организацией WSOF. Ник вспоминал, что многие соперники отказывались вступать с ним в схватку. Но Ньюэлл доказал, что он отличный боец.

В 2014 году Ник сразился с одним из самых опасных спортсменов в ММА – Джастином Гэтжи. Однако победить его ему не удалось. В карьере Ника это было первое поражение.

В WSOF Ньюэлл провёл ещё два боя, а потом заявил о завершении карьеры. Однако в 2018 году вернулся, чтобы попасть в UFC. Президент лиги Дана Уайт сказал, что ни одна комиссия не даст Нику лицензию, а драться только одной рукой слишком сложно. Весной 2018 года на турнире лиги LFA Ник победил Сонни Луке и получил возможность попасть в UFC через популярное ТВ-шоу.

В июле того же года Ньюэлл вступил в бой против Алекса Муньоса. Несмотря на поражение, Ник сказал, что всё равно будет выступать и бороться. В 2019 он подписал контракт с Bellator.