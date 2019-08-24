«Уфа» наносит первое поражение «Зениту» 1:0

Сегодня, 24-го августа, на стадионе «Нефтяник» состоялся матч седьмого тура чемпионата России между футбольными клубами «Уфа» и «Зенит» Санкт-Петербург. Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Сможет команда Вадима Евсеева удивить футбольную общественность или коллектив Сергея Семака продолжит свою беспроигрышную серию в национальном первенстве« Уфа» за всю свою историю, как уже было оговорено раньше, ни разу не переигрывала питерский клуб. При всей агрессии хозяев поля, сложно представить, что в этот раз «Зенит» столкнется с какими-то проблемами. Сама «Уфа» вряд ли сможет что-то предложить действующему чемпиону. Гораздо важнее для нее будет не позволить забить в свои ворота. Последний матч показал, что «Зенит» испытывает определенные проблемы в атаке при плохой форме Дзюбы. Каким предстанет Артём в этой игре, не совсем понятно.

Игра началась,хозяева поля прессингует и более того на 3 мин могли открыть счет, настрой игроков «Уфы» боевой, есть заряд на игру, а вот зенитовцы пока медленно просыпаются

Шикарно начала "Уфа" эту встречу. Такое ощущение, что не ждал подобной прыти от соперника питерский коллектив. Если так и дальше пойдет дело, то уфимцам удастся довольно быстро открыть счет в матче. Питерцев должна раззадорить «судейская история» - главным претендентам на чемпионство срочно нужно возвращаться в победный ритм. Уфа регулярно проигрывает питерцам, как дома, так и в гостях, последние пять очных встреч закончились победой Зенита. В прошлом сезоне питерцы выиграли в гостях 2:0, а дома были сильнее 2:1. Всего в десяти матчах было забито 19 (4:15) голов, средняя результативность составляет (1,90) мяча за игру.

10 минут встречи позади. Радуют пока своими скоростями команды. "Зенит" выглядит пока довольно робко, но постепенно начинает просыпаться. Карп снова с мячом оказался в центре, после чего выполнил перевод на правый фланг, откуда Сухов пытался выдать передачу на ближнюю штангу, где на опережении вновь первым удалось сыграть Лунёву.Табидзе ушел с поля, держась за нос. В одном из игровых эпизодов досталось от соперника футболисту "Уфы". Посмотрим, каков будет вердикт врачей. Игра выровнялась, теперь мячом больше владеют зенитовцы. Начинает постепенно наращивать темп игры питерский коллектив, но и "Уфа" пока очень неплохое впечатление о своей игре оставляет. Думаю, несколько футболистов из этой команды Черчесов для себя сегодня уже выделил. По статистике владения мячом питерский коллектив переигрывает своего оппонента - 64% против 36%. Теперь Дзюба действует как ассистент. На правом фланге принял снаряд Артём, после чего выполнил он подачу на Ригони, который пытался в касание переправить сферу в сетку, но попросту не успел на молниеносный прострел партнера.Момент! Азмун сейчас промчался с мячом по центру, после чего нанес выстрел с 24-х метров по рамке "Уфы". Мяч полетел в сторону левой "девятки", но все равно ушел чуть выше цели.Опасно! Дзюба снова сумел найти своей передачей Азмуна. Принял сферу Сердар, после чего в касание выстрелил в ближний угол. В воротах здорово себя проявил Беленов, сумевший зафиксировать мяч в своих перчатках. Ракицкого завалили соперники на газон тем временем. Вполне мог один из футболистов уфимского коллектива получить предупреждение, но рефери лишь устно предупредил злостного нарушителя.Игра идет вязкая, гости выстроили плотные редуты, свободных зон очень мало, на 45 мин. опасный стандарт заработали зенитовцы, пробил Ригони, но попал в стенку. На этом 1-й тайм завершен.

Во 2-ом тайме активнее зенитовцы, много позиционной игры, без обострения в штрафной соперника. «Зенит" атаковал левым флангом. Дзюба пытался выполнить прострел на ближнюю штангу, где подстроиться к снаряду не удалось никому из партнеров Артёма. Наращивает давление на ворота «Уфы»зенитовцы У "Зенита" кто-то из запасных выбежал в разминочную зону. Похоже, что Тимощук и его партнеры вскоре произведут замену в составе своего коллектива, поскольку сегодня в атаке "Зенит" снова не особо активен. Да, с тоталом меньше мы, похоже, с вами сегодня угадали, как и с тем, что одна из команд в этой игре обязательно не забьет. Глядя на игру, которая имеет место быть в последние минуты, мы можем вообще не увидеть сегодня забитых мячей.На этот раз угловой разыграли питерцы, но никаких серьезных действий после розыгрыша стандарта питерцы не Момент! Подача в штрафную "Уфы". Сбрасывает Ерохин сферу на Дзюбу, который с близкого расстояния выстреливает чуть правее цели... Подача в центр штрафной на Дзюбу, который головой нанес удар по рамке уфимцев, и снаряд намного выше цели улетел. Неплохо сейчас с мячом действуют питерцы.

На 79 мин. гол забивают хозяева поля 1:0 И все-таки забивают гол футболисты "Уфы". Бизяк выполнил передачу в штрафную на Фомина, который мягко переправил сферу в ворота, оказавшись на рандеву с Лунёвым. Кто бы мог подумать, что "Зенит" сегодня будет проигрывать в Уфе на последних минутах встречи. Ничего не остается гостям, кроме как пытаться спасти этот поединок. Кузяев нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч намного выше цели улетел в этой ситуации.Финальный свисток и первое поражение «Зенита».