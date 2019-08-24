Агент Абрамов: Заявление Кикнадзе о готовности продать Миранчуков – плохой посыл

19 августа в интервью сайту SPORTBOX.ru генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб готов продать братьев Миранчук. Затем Антон Миранчук сказал в эфире «LokoLeaks», что не прочь продолжить карьеру либо в Испании (конкретно в «Валенсии»), либо «в клубах первой пятерки-семерки чемпионата Германии». Ситуацию вокруг братьев еженедельнику «Аргументы недели» комментирует знаменитый футбольный агент Владимир Абрамов.

«Одно дело, если бы Кикнадзе сказал: у нас есть определенный интерес, мы работаем по этому футболисту, на него обратили внимание серьезнейшие команды Европы, разговор идет о крупных суммах, не менее 15 миллионов евро. Это звучит ответственно, это звучит с пониманием дела, - сказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» знаменитый футбольный агент Владимир Абрамов. - Но ведь Кикнадзе этого не говорит. А говорит: мы не прочь продать. Они такой анонс делают не для внутреннего рынка – для иностранцев. Но я понимаю это так: у нас по финансам не все хорошо, надо кого-то продать. А кого продать? Кроме братьев Миранчуков некого! Очевидно, им необходимы деньги, чтобы как-то фэйр плэй свой финансовый выравнить, чтобы не было всякого рода претензий со стороны УЕФА. Они следят за этим. То есть покупали, покупали и допокупались, им сказали: у вас фэйр плэй перегрет. Значит, кого-то надо продавать…

Такие заявления - очень плохой посыл. Продавать максимально выгодно можно только тогда, когда есть интерес к футболисту, на него обратили внимание серьезные агенты из серьезных клубов. А если нет предложений - что за разговор! Я бы поехал в Португалию, или я бы поехал в Германию! Это говорит футболист одной из лучших российских команд, получает большие деньги, команда претендует на определенные результаты в Лиге чемпионов. Эти два футболиста – Антон и Алексей – они лучшие в «Локомотиве». Два российских футболиста, украшение нашего футбола. Вместо них двух негров что ли покупать! Команда сейчас хорошо выглядит, приятно на «Локомотив» смотреть. И вдруг Кикнадзе затрагивает эту тему: можем продать… Понимать это надо так: надо срочно продать, товар созрел. Но срочно не продашь за большие деньги…»