Петербургский ватерполист умер на 16-м году жизни во время тренировки в Болгарии

Юный российский спортсмен 22 августа скончался во время тренировки на сборах в Болгарии. Виталию Смирнову было 15 лет. Он занимался водным поло в петербургской СДЮСШОР "Экран".

По предварительным данным, юноша скончался из-за остановки сердца. "22 августа 2019 года на 17-м году ушёл из жизни петербургский ватерполист, воспитанник СДЮСШОР "Экран", член сборной команды Санкт-Петербурга, победитель Спартакиады 2019 г, кандидат в члены юниорской сборной команды России, кандидат в мастера спорта Виталий Смирнов", - говорится в сообщении на сайте Федерации водного поло России.

Федерация выразила искренние соболезнования родным и близким Виталия.

Виталий Смирнов был кандидатом в мастера спорта, членом сборной команды Санкт-Петербурга, победителем Спартакиады 2019 года. Он был кандидатом в состав юниорской сборной России.