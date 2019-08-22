Футбольные болельщики поздравляют Артёма Дзюбу с днём рождения

Футбольные болельщики поздравляют нападающего питерского "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу с днём рождения. 22 августа Артёму исполнился 31 год. Ещё больше поклонников появились у Дзюбы после чемпионата мира по футболу, который проходил в России летом 2018 года.

Центральный нападающий "Зенита" проявил себя не только как отличный футболист, но и как харизматичный спортсмен и лидер сборной.

Артём Дзюба в 8-летнем возрасте пришёл в академию "Спартака". Он начал спортивную карьеру в "Спартаке. Играл в ФК "Ростов". 6 февраля 2015 года было объявлено, что Дзюба подписал контракт с петербургским "Зенитом".

Дзюба - заслуженный мастер спорта, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, чемпион России сезона 2018/2019.

"Дзюбиньо. Ты лучший. С днём рождения. Успехов во всем, здоровья тебе и твоей семье. Оставайся таким же тигром", "Поздравляю вас С днём рождения!!!! Благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни. С днем рождения!" - поздравляют Артёма в Инстаграм болельщики и болельщицы.