«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

Сегодня, 19 августа состоялся один из центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «ЦСКА». московское дерби прошло на стадионе «Открытие Арена». Арбитр поединка Алексей Еськов (Москва) В конце июля «Спартак» и «ЦСКА» пересекались между собой в Кубке Париматч Премьер — товарищеском турнире. Тогда «красно-белые» выиграли со счётом 3:1. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги матч первого круга завершился вничью 1:1, а в ответном бою «армейцы» одержали викторию 2:0, при чём положили «гладиаторов» на лопатки на их поле.

Игра началась, Сергей Карасёв сказал капитанам, Джикии и Акинфееву, что система ВАР просматривает абсолютно все моменты. Попросил рефери лишний раз не апеллировать к нему по поводу той или иной ситуации. Пока идут качели-от одной штрафной, до другой.Пока не просматривается рисунок, основная тема нападения. Пока идет равная игра.

Немного первых впечатлений. ЦСКА при владении соперника прессингует очень высоко, а "Спартак" в этом компоненте не так активен. Влашич боролся с Бакаевым на правом фланге. Боковой арбитр показал, что мяч из-за боковой должны вводить "красно-белые". Влашич саркастически посмеялся. К 9 мин. идут сумбурные атаки обеих команд, какой-то футбольный дурман окутал игроков, много грубых единоборств Особенный настрой футболистов чувствуется. В каждом эпизоде никто не хочет уступать в борьбе.Обляков из глубины со штрафного забросил мяч на дальний край штрафной под подачу/прострел для Фернандеса. Хорошая задумка, но он не прошла. ЦСКА отвечает опаснее! После удара Облякова случился рикошет, Чалов выбежал на отскочивший мяч, но из непростой ситуации не смог переправить игровой снаряд мимо сократившего угол Максименко. «Красно-белые» не впечатляют на старте сезона. Летом московский клуб покинуло несколько ключевых исполнителей, таких как Глушаков, Фернандо, Зе Луиш, Комбаров, Ханни, Бокетти и Адриано. Ушло пол состава Однако новые покупки пока что не принесли положительного эффекта, качество футбола в исполнении москвичей оставляет желать лучшего, возможно, нужно время на сыгранность.На данный момент «Спартак» смотрится тяжеловато, очки дружине Кононова даются нелегко. «Красно-белые» успели опозориться в новом сезоне, особенно после того, как проиграли «Тамбову» 2:0. Моментище!

Ефремов не попал по мячу в центре штрафной, и игровой снаряд отскочил к Чалову. Фёдор со второй попытки (в первом случае он тоже не попал по мячу) пробивал левой, казалось, наверняка, но Максименко совершил сэйв ногой! В отличие от «Спартака», «ЦСКА» не активничает на трансферном рынке. Армейский клуб выкупил права на Влашича, сохранили Марио Фернандеса — моторчика команды, любящего подключаться к атакам. Если оценивать весь состав «ЦСКА», то он, откровенно говоря кажется слабоватым. ЦСКА почувствовал уверенность после двух опасных моментов и продолжает доминировать в этом дерби. Дмитрий Ефремов лежит на газоне. Судя по всему, после жёсткого столкновения с Жиго пострадал игрок ЦСКА. Защитник "Спартак" играл грубо, но в мяч. Будет замена, к сожалению.

Станислава Черчесова показали нам на трибуне. Есть за кем понаблюдать ему сегодня, кандидатов в сборную хватает. ЦСКА имеет игровое и территориальное преимущество, но не хватает динамики, скорости, быстроты принятия решения В прошлом эпизоде в пылу борьбы Тиль налетел на Кучаева. Произошло это просто по инерции, но небольшая потасовка случилась в итоге. Без санкций со стороны Карасёва. Виктор Ганчаренко активно обсуждает что-то с членами своего штаба. Не всем доволен тренер ЦСКА. 37% - 63%. ЦСКА гораздо больше времени проводит с мячом. Вас удивляют такие цифры, учитывая тот факт, что "Спартак" играет дома? Перспективный момент! Шюррле пробросил мяч головой мимо Дивеева, но скорости для выхода один на один форварду не хватало, а обыграть подоспевших защитников на линии штрафной не удалось.3:8 - такова статистика ударов по воротам на текущую минуту. Преимущество ЦСКА в первом тайме неоспоримо. Гулиев убрал мяч себе под левую ног и пробил метров с двадцати пяти - Акинфеев справился со своей работой без больших проблем. С 1992 года «красно-белые» и «красно-синие» сыграли 56 матчей в рамках чемпионата России. Небольшое преимущество на стороне армейцев, ЦСКА выиграл 22 встречи. В активе «Спартака» двадцать побед, еще 14 поединков завершились вничью. Первый тайм позади. Отдохнём немного.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, ЦСКА в нападении не хватает изобретательности, мало наигранных неожиданных комбинаций, нет точных ударов из-за линии штрафной площади. Дерби Всея Руси на этот раз проходит на фоне остывшей ненависти к Олегу Кононову, однако «Спартак» пока не может выйти из периода смуты: игра пока не радует глаз, хотя в команде появилась новые перспективные игроки Спартаковцы пытаются переломить игру, но потеря в качестве и инициативы не дают хозяевам поля добиться успеха. Очень много борьбы на старте второго тайма, Карасёв продолжает фиксировать нарушения правил со стороны обеих команд. Пока совсем без моментов после перерыва. Преимущество ЦСКА, которое мы наблюдали в первом тайме, улетучилось. Игра пока равная.

На 59 мин. с подачи Шуррле гол забил Самуэль Жиго 1:0:"Спартак" организовал контратаку, Шюррле с левого края штрафной мягко подал мяч в центр, а Жиго головой классно пробил в противоход Акинфееву под левую штангу! Как центральный защитник Жиго оказался в центре нападения в завершении контратаки? Очень интересный вопрос. Кстати, контратака "Спартака" развилась после того, как Влашич на линии штрафной не пробил и решил выкатить мяч на партнёра, а тот замысел хорвата не понял."Спартак" почувствовал уверенность и продолжает атаковать. Вот сейчас Айртон выскочил на выкатившийся к нему мяч и пробил со средней дистанции в дальний угол - игровой снаряд застрял в толпе защитников. На 65 мин. Акинфеев спасает ворота после удара Бакаева коварно пробил с левой ноги из-за штрафной, мяч пролетел между ног защитнику ЦСКА, но вратарь успел среагировать! У — уровень.

На 68 мин счет становится 1:1 Марио Фернандес:Джикия выбил мяч из своей штрафной площади и, казалось, потушил возникший "пожар". Но игровой снаряд прилетел точно к Фернандесу. Марио справа подработал мяч и пробил метров с двадцати пяти точно в дальний угол! Максименко лишь зацепил игровой снаряд перчатками!Возможно, в ситуации с голом Фернандеса имел место ещё небольшой рикошет от Джикии. Сложно разглядеть его на повторах. Магнуссон грубо сыграл в верховой борьбе, жёлтая карточка. Джикия на правах капитана вступился за пострадавшего игрока "Спартака", небольшая стычка произошла. Сергей Карасёв остановил игру, поскольку часть поля обволок дым. Похоже, это фанаты ЦСКА так отметили гол Фернандеса. Медики закапывают глаза Жиго. Судя по всему, так на защитника "Спартака" влияет дым. Пауза продолжается

На 79 мин. Самуэль Жиго делает дубль 2:1! Центральный защитник оформляет дубль. Не зря ему закапали глаза! После углового мяч заметался в штрафной площади ЦСКА и отскочил во вратарскую, где Жиго продавил Дивеева и пробил Акинфеева! Влашич с правого фланга сделал пас на одиннадцатиметровую отметку, Чалов пробивал, казалось, наверняка, но попал в Жиго! Что творит сегодня Самуэль?!ЦСКА оказывает давление, но чувствуется, что где-то уже сил не хватает подопечным Виктора Ганчаренко. Тиль ловко развернулся около чужой штрафной площади и пробил по воротам - после рикошета мяч улетел на угловой.После обрезки Дивеева "Спартак" уходил в контратаку. Пас Шюррле вперёд был быстр и своевременен, но Мельгарехо не смог пробросить мяч мимо Магнуссона. Жиго испытывает болевые ощущения в левом колене. На поле появились работники медицинской службы "Спартака". Звучит финальный свисток арбитра, «Спартак» вырывает победу 2:1 и набирает 11 очков в турнирной таблице.