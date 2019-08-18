Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына
18 августа 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина впервые показала поклонникам лицо сына Сергея. В воскресенье, 18 августа, первенец супругов празднует свой первый день рождения.
Раньше Анастасия и Александр публиковали фотографии, на которых мальчик запечатлен исключительно со спины. На днях счастливые родители приезжали в Москву, чтобы окрестить малыша. Снимок именно с этого мероприятия продемонстрировала на своей страничке жена Овечкина.
Молодая женщина сообщила, что они с Александром очень любят Сергея и пожелала мальчику расти здоровым и счастливым. Поклонники не могут определить, на кого больше похож светловолосый малыш – на маму или на папу.
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