Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой россиянина Даниила Медведева, которому он проиграл в полуфинале турнира в Цинциннати (США). Российский теннисист победил первую ракетку мира Новака Джоковича и вышел в финал престижного турнира.

Светлана Кузнецова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в финал турнира в США

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3, - передаёт RT. В финале россиянин сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Джокович, комментируя своё поражение, сказал: "Я думал, что провёл хороший матч. Возможно, в третьем сете, когда я проиграл подачу при счёте 0:1, я бы мог сыграть лучше. Но когда соперник подаёт со скоростью 206 км/ч на второй подаче и не допускает двойных ошибок, борется за каждый удар, перед ним просто надо снять шляпу и поздравить его". По мнению Джоковича, опубликованному на официальном сайте ATP, российский теннисист Даниил Медведев приближается к первой пятёрке мирового рейтинга и является одним из лучших игроков на данный момент.

Напомним, успешно выступает на этом турнире российская теннисистка Светлана Кузнецова.