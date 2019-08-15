В Челябинске пройдет открытая тренировка знаменитых боксеров

В субботу, 24 августа, в Челябинске пройдет шоу мирового масштаба — бой российского боксера Сергея Ковалева и непобежденного Энтони Ярда. Сегодня стало известно, что челябинцы смогут стать свидетелями открытой тренировки боксеров и выступление боксера Рой Джонса-младшего.

Напомним, Сергей Ковалев усиленно готовится к предстоящему бою, по его мнению, выступать в родном городе — очень ответственно.

Челябинцы смогут стать свидетелями еще двух интересных мероприятий. В четверг, 22 августа, в 18:30 возле ледовой арены «Трактор» пройдет открытая тренировка боксеров, которые будут принимать участие в шоу: Сергея Ковалева, Энтони Ярда, Илунги Макабау, Алексея Папина, Евгения Романова и Дарио Германа Бальмаседа. Возле ледовой арены установят огромную сцену и экраны. Увидеть открытую тренировку смогут все желающие.

В пятницу, 23 августа, челябинцы смогут бесплатно побывать на концерте легендарного боксера

Роя Джонса — младшего. Он выступит вместе со своим одногруппником из Body Head Bangerz. Гости праздника смогут сфотографироваться с чемпионом мира, а также принять участие в розыгрыше футблок, плакатов с автографами и других сувениров.

Кстати, в эти же дни в Челябинске пройдет еще одно знаменательное событие — конгресс Евразийской федерации профессионального бокса. Ожидается, что в нем примут участие Константин Цзю, Руслан Проводников, Григорий Дрозд и Денис Лебедев.