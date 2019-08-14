Борис Чирва: У Бисесвара получился удар Сидорова – пыром, с верхней подкруткой

На 24-й минуте матча «Аякс» – ПАОК (3:2) полузащитник греческой команды Бисесвар открыл счет редким, так называемым ударом с пыра (или с носка). Комментируют событие для еженедельника «Аргументы недели» автор многочисленных книг по теории футбола Борис Чирва и знаменитый нападающий «Спартака» Николай Осянин.

«Бисесвар ударил слета, но получился тот самый удар с пыра с верхней подкруткой, которым некто Михаил Сидоров из Твери начал заниматься еще в шестидесятых, даже сделал учебный фильм и ездил с ним по командам, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» автор многочисленных книг по теории футбола Борис Чирва. - Когда я работал в ЦСКА, он приезжал в команду с этой видеозаписью. Пробовали бить, но ни у кого не получалось. Только у Володи Кулика раз на пятый получилась дуга. Хотя и не такая крутая, как у Сидорова, но мяч нырнул… Техника исполнения штрафных таким ударом не простая, методическая рекомендация - пальцы бьющей стопы надо оттягивать на себя, тогда носок поднимается, и мяч получает дополнительную подкрутку передними шипами. Поэтому и траектория непредсказуемая – мяч как бы ныряет в ворота. И отскок перед вратарем неожиданный – мяч ускоряется…»

«Для вратарей это всегда очень неожиданный удар – ведь они ждут замаха, а тут ткнул носком и… готово, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» знаменитый нападающий «Спартака» Николай Осянин. - Но я никогда не бил пыром. А вот, к примеру, Боря Кох использовал очень часто такой удар… В конце шестидесятых на тренировках мы пробовали освоить удар пыром по неподвижному мячу. Ни у кого не получалось – то в стенку влепишь, то в небо мяч улетит. Слишком точно надо попасть в нужную точку – чуть выше центра мяча. Зато, если выходило - выглядело эффектно, и траектория сумасшедшая… А раньше, в пятидесятые, почему еще чаще били с пыра – бутсы были с тупым фибровым носком, таким жестким, что приходилось его молотком разбивать».