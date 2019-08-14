«Краснодар» обыграл титулованный «Порту» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ

За счет гола Сержиу Оливейры на предпоследней минуте «драконы» сумели вырвать победу в равном матче на поле соперника (1:0). Теперь для общего успеха им предстоит либо удержать этот счет, либо просто не проиграть на своем поле в результативной перестрелке.

В первом поединке российскому клубу не удалось добыть приемлемый результат: «быки» проиграли 1:0. Но главный бой состоялся в Португалии, где известный на всю Европу «ФК Порту» будет по серьёзному экзаменовать дебютанта Лиги Чемпионов УЕФА. В ответной игре «Краснодару» придётся несладко, ещё сложнее, чем в первой!

И пока вся Россия искала трансляцию матча, проклиная "Матч ТВ" за срыв показа из-за португальской стороны, "Краснодар" успел открыть на старте поединка. После подачи с угла поля Тонни Вильена продолжил атаку вторым темпом и хлестким ударом поразил владения Агустина Марчесина 0:1

На этом гости не остановились и раз за разом организовывали опасные подходы к воротам "Порту". Один из таких на исходе первой пятнадцатиминутки привел ко второму забитому мячу "быков": Магомед-Шапи Сулейманов принял игровой снаряд на углу штрафной соперника и нанес точный удар по центру рамки - Марчесин вновь был вынужден капитулировать, 0:2.

После выполнения задачи-минимум "Краснодар" немного прижался к своим воротам, практически полностью отдав контроль над сферой "драконам". Однако это преимущество у "Порту" реализовать не получилось: Пепе имел шикарный шанс сократить разрыв в счете, но после подачи с угла поля пробил мимо створа.

А вот "быки" своих соперников в концовке первого тайма не простили: Сулейманов использовал свой излюбленный прием, сместившись с фланга в центр и пробив низом в дальний угол - у Марчесина не было ни единого шанса, чтобы спасти свою команду — 0:3.

Во второй половине встречи "Краснодар" напрочь забыл об атаке, решив сконцентрироваться исключительно на оборонительных действиях и сохранении устраивающего счета. Правда, у "быков" все же был один 100%-й момент, реализовав который можно было бы решать все вопросы о выходе в следующий раунд квалификации: Вандерсон нашел передачей в центре штрафной Маркуса Берга, но тот умудрился пробить точно во вратаря из убойной позиции!

За такую расточительность "Порту" тут же наказал подопечных Мурада Мусаева: вышедший на замену в концовке первого тайма Зе Луиш прошил Матвея Сафонова мощным ударом головой из пределов вратарской - 1:3.

Почувствовав сиюминутную слабость "Краснодара", вице-чемпионы Португалии начали еще сильнее придавливать игроков российской команды к собственным владениям, но Сафонов дважды за минуту сумел выручить "быков", потащив два опаснейших удара Муссы Мареги.

Но, как оказалось, второй забитый мяч "Порту" был вопросом времени: за десять минут до финального свистка Луис Диас решил попытать удачу и пробил с метров двадцати - Сафонов не справился с хлестким выстрелом колумбийца в ближний угол, 2:3.

На последних минутах "драконы" организовали настоящий финальный штурм владений "Краснодара", но Сафонов и компания сумели выстоять и сенсационно выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов! Соперником "быков" по финальному квалифай-раунду станет греческий "Олимпиакос".