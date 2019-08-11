«Локомотив» разгромил «Урал» 4:0

Сегодня, 11 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Урал». Главный арбитр Николай Волошин (Смоленск) Не так давно между «красно-зелеными» и «оранжево-черными» пробежала черная кошка, далеко не каждое дерби в российском или зарубежном футболе носит столь принципиальный характер, как матчи москвичей и екатеринбуржцев. Смогут Юрий Семин и Дмитрий Парфенов совладать со своими подчиненными или вновь на футбольном поле будет больше разговоров и стычек, нежели футбола.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли "Урал" в Москве дать хороший бой "Локомотиву". Юрий Сёмин перед игрой подчеркнул, что команды друг друга хорошо знают, а поэтому говорить с полной уверенностью о том, что "железнодорожники" фавориты в этой встрече, нельзя. В игре «Локомотива» сейчас абсолютно все повязано на состоянии братьев Миранчуков. Полузащитники отлично чувствуют друг друга, находят партнеров в удобных позициях и ведут всю игру команды. Когда Антон и Алексей в порядке, то команда играет Но если у братьев что-то не клеится, группа атаки становится слишком инертной и безопасной для соперника. На первых минутах у Локо много позиционной игры без обострения."Локомотив" пытается конечно же с первых минут прижать "Урал" к своим воротам, но пока команда из Екатеринбурга не позволяет сопернику разгонять свои атаки. Куда больше проблем в обороне Локо, если фланги и раньше позволяли соперникам разгонять опасные атаки, то в этом году поплыл и центр. Отчасти это связано с перестановками – Юрий Сёмин пытается вписать в схему новичка Мурило Серкейру. Мячом больше владеют «железнодорожники», но конвертировать своё преимущество в голевую ситуацию не получается. Бикфалви с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, с очень большим трудом игроки "Локомотива" сейчас отбились, к середине тайма "Урал" уже стал показывать, что и он также способен в атаке создавать потенциально неплохие моменты.

На 17 мин. Алексей Миранчук сделал опасный прострел и Федор Смолов замыкает эту передачу,счет открыт- 1:0 : Алексей Миранчук выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Урала" так и не смогли выбить мяч за пределы штрафной площади, Алексей в итоге успел вбежать в штрафную, а затем с правого угла штрафной выполнить передачу на Смолова, который всё же протолкнул мяч в ворота

На 30 мин. гол! 2:0! Жемалетдинов: Игнатьев из центра поля выполнил передачу на ход Жемалетдинову, Рифат ворвался в штрафную площадь, а затем точно пробил под правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку. Весомую заявку на победу уже к середине первого тайма сделал "Локомотив", но всё же не нужно забывать, что играть ещё очень много времени. Хозяева поля доминируют в этом поединке. Совсем у "Урала" пропала игра после второго пропущенного мяча, если "Локомотив" сейчас сможет забить третий гол, игра будет сделана без сомнений С 1992 года «красно-зеленые» и «оранжево-черные» сыграли 22 матча в рамках чемпионата России. Внушительное преимущество на стороне «железнодорожников», московский «Локомотив» выиграл двенадцать встреч. В активе «Урала» шесть побед, четыре поединка завершились вничью. Звучит свисток на перерыв, на этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме "Локомотив" наверняка будет пытаться больше играть в своё удовольствие, посмотрим, как московский клуб будет продолжать атаковать, всё же по такому нервному матчу третий гол в ворота "Урала" московскому клубу не помешает. Смолов прошёл вперёд по левому флангу, затем Фёдор вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Ильин с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем из-под Хёведеса выполнил прострел во вратарскую, Гилерме смог сложиться и перехватить мяч. На стадионе 14 702 зрителя сегодня на игре. Годзюр на правом углу штрафной площади попал под прессинг Смолова, пришлось Ярославу выбивать мяч в аут.

На 78 мин Крыховик доводит счет до разгромного 3:0: Игнатьев выиграл борьбу за верховой мяч у правого угла штрафной площади, головой Владислав выполнил передачу немного назад на Крыховяка, Гжегож принял мяч, а затем прекрасно пробил под правую девятку, Годзюр не имел никаких шансов на спасение.

На 80 мин Алексей Миранчук доводит счет до 4:0: Алексей Миранчук с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем на технику пробил в дальний угол ворот, вновь мяч оказался в сетке. "Урал" старается забить сегодня хотя бы гол престижа, но "Локомотив" не расслабляется, команде Юрия Сёмина также хочется сыграть впервые в этом матче на "ноль". Звучит финальный свисток,который зафиксировал разгромную победу «Локомотива», они набрали 10 очков в турнирной таблице РПЛ.