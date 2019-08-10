«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

Сегодня, 10-го августа, на стадионе ВТБ-Арена в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Арбитр встречи Евгений Турбин (Дмитров). Команда Дмитрия Хохлова со старта национального первенства не выглядит, по мнению большинства специалистов, на 100% своих возможностей, игра коллектива под управлением Сергея Семака пока полностью соответствует чемпионскому званию.

Игра началась, пока в медленном темпе и в основном в центре поля, постепенно динамовцы вошли в штрафную гостей и опасно атаковали, ситуация быстро меняется и уже угловой подают зенитовцы, то же безрезультатно.

На 9 мин. быстрый проход зенитовцев к штрафной динамовцев, точная передача Азмуна на Дзюбу, последовал точный удар и зенитовцы повели 0:1: Ошибка Рыкова, пропустил он мяч мимо себя, а Дзюба великолепно воспользовался таким подарком, мяч отправлен в сетку ворот Шунина. Голкипер «Динамо»показывает, что потянул он заднюю поверхность бедра, замена сейчас потребуется "Динамо", Попытались игроки "Динамо" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно."Зенит" никуда не торопится, держит мяч на своей половине поля, в центре его, ожидая, что "Динамо" пойдет в отбор и раскроется для получения контратаки. Сказать, что игра идет на встречных курсах нельзя, соперники просто поочередно атакуют без захвата территории.

“Зенит”, набрал 10 из 12 возможных очков. Динамовцы занимают девятое место. И я не знаю, можно ли говорить в отношении “Динамо” “всего лишь” девятое место, поэтому просто скажу, что девятое. А сложность матча подчеркивает и статистика встреч между командами. Всего команды провели 49 матчей, этот будет 50-м. В них 11 побед “Динамо”, 14 ничьих, 24 победы “Зенита”.

У зенитовцев много ошибок в передачах мяча, отдают инициативу игры динамовцам, если сознательно, то расчет на быстрый отрыв в атаку. Рваный темп встречи в последние минуты. "Динамо" пытается атаковать, "Зенит" пытается вязко защищаться."Зенит" всеми силами сидит в обороне, практически всей командой за линией мяча."Динамо" не стесняется бить по воротам из любых положений, но как-то все не то. "Динамо" позиционные атаки не удаются. Как только скорость теряется на чужой половине поля, сразу отбирают мяч гости. Какие-то странные и опасные для ворот зенитовцев проводят операции игроки «Зенита». На своей половине поля контролируют мяч игроки "Динамо", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно. Гости сейчас чуть больше владеют мячом, но и "Динамо" не отсиживается в обороне. Очень интересная концовка первого тайма нас ожидает."Зенит" приподнимает линию прессинга, пытаясь накрывать и защитников соперника. Это создает больше динамики, но и больше хаоса в игре.Прозвучал свисток на перерыв! На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, зенитовцы опять отдали инициативу динамовцам и грают на контратаках, но очень много не оправданных потерь мяча. Визуальное преимущество какой-либо из команд еще не оформилось. Поиск слабых мест пока идет, без захвата территории. В защите "Зенит" играет очень просто. Не колеблется в обороне коллектив Сергея Семака, выбивает мяч куда подальше. А вот и Станислава Черчесова нам показали на трибунах, внимательно наблюдает за игрой наставник сборной России. Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать Азмун на скорости замыкал прострел Жиркова, мяч сам попал в ногу Сердару и пролетел рядом со штангой. На стадионе присутствует 19 203 зрителя

На 79 мин. за нарушение правил, 2-ю «желтую» карточку, теперь «красную» и удаление с поля получил динамовец Юсупов Навалились на ворота гостей игроки "Динамо". "Зенит" вынес мяч только с третьей попытки.

На 88 мин с подачи Дзюбы гол забивает Оздоев-0:2: Игроки "Динамо" встали у своей штрафной, за что и поплатились. Дзюба выкатил мяч на линию штрафной под удар Оздоеву, который пробил мощно, без шансов для Лещука. Звучит финальный свисток, фиксирующий очередную победу «Зенита», который набирает 13 очков в турнирной таблице и продолжает лидировать в чемпионате РПЛ.