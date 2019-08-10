В заплыве «Морская миля» приняли участие более 400 человек в Геленджике

В соревновании приняли участие 415 пловцов из 81 российского города. Проплыли они ровно 1852 метра - морскую милю.

Согласно регламенту соревнований, 1852 метра (это расстояние от Толстого до Тонкого мыса) участники преодолели вольным стилем, без помощи ласт и вспомогательных средств. Средний возраст участников заплыва составил 40 лет, а самым старшим плавцом оказался 79-летний житель Геленджика Роберт Зинин.

Первым у финиша оказался 16-летний Александр Бердинский из Воркуты с результатом 28 мин 18 сек.

Второе место занял 21-летний Никита Мажников из Краснодара (28 мин 23 сек.).

Третье место досталось 19-летнему Егору Шмелеву из Северодвинска (28 мин 26 сек.).