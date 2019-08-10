Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ Белоруссии, установив мировой рекорд по перетаскиванию грузовых машин. Дмитрий Белайц вытянул 15 МАЗов.

Общий вес грузовиков составил 157,5 тонны. Рекорд получилось установить только со второй попытки. Первая окончилась неудачей.

Со второй попытки Белайц сумел сдвинуть грузовики с места. Он протянул их на семь метров.

Таким образом зафиксирован мировой рекорд. Предыдущий рекордсмен сумел столкнуть только семь грузовиков.