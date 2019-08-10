Вдова Дадашева намерена потребовать компенсацию с Атлетической комиссии штата Мэриленд

Вдова погибшего российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена требовать компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения в рамках проведения рокового боя.

В Федерации бокса России отметили, что иск вдова Дадашева подаст по месту проведения поединка. Апушкина хочет получить денежную компенсацию, однако ее размер еще не определен, сообщает ТАСС.

Напомним, российский спортсмен погиб после поединка с пуэрториканцем Субриелем Матиасом, который состоялся 20 июля в США. Максим Дадашев был доставлен в больницу, где медики выявили у него отек мозга и провели трепанацию. Спортсмен скончался 23 июля.