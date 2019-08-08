«Тун» уступил «Спартаку» 2:3

Сегодня, 8 августа на домашнем стадионе «Туна» «Стокхорн Арена» состоялся поединок между швейцарским «Туном» и «Спартаком». Главный арбитр встречи Ирфан Пельто (Босния). Швейцарский и российский клубы присоединяются к квалификации Лиги Европы УЕФА 2019-2020. Благодаря достижениям в своих национальных лигах в прошлом сезоне, командам предоставлено право выступать с 3-го раунда. Отметим, что за всю историю «Тун» и «Спартак» не пересекались между собой ни в одном турнире, в четверг будет их первая очная дуэль.

Игра началась и завязла в центре поля, на стадионе "Туна" искусственный газон, далеко не каждый раз "Спартак" на нём играет, но при поддержке болельщиков, которые приехали большой группой, быть может получится переиграть соперника. За счёт мелкого фола игроки "Туна" не дают "Спартаку" проводить быстрые ответные атаки. Угловой у ворот "Спартака" Кастроман выполнил подачу в центр штрафной площади, Хавенаар удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Мячом больше владеют хозяева поля, они острее атакуют, у спартаковцев много брака в передачах, в нападении москвичам не хватает изобретательности, мало наигранных комбинаций, пока нет ударов по воротам из-за линии штрафной площади

На 22 мин спартаковец Понсе забивает гол! 0:1! Голкипер «Туна» Февр выполнил плохую передачу от линии штрафной площади на левый фланг, Мирзов перехватил мяч, протащил его к линии штрафной площади, а затем Резиуан выполнил передачу в центр на Понсе, который точным ударом в левый угол ворот открыл счёт в матче. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия получил небольшое повреждение бедра, пока с ним за пределами поля работают врачи клуба, но вернулся Джикия в игру,

На 29 мин. Зелихман Бакаев ударом издали увеличил счет до 0:2. Ананидзе отыгрался с Понсе, а затем покатил мяч к линии штрафной площади на Бакаева, Зелимхан подработал мяч, а затем прекрасно пробил в левый угол ворот, Февр не имел шансов на спасение Хорошее преимущество уже по ходу первого тайма создаёт "Спартак", повторимся вновь, что расслабляться команде Олега Кононова нельзя. Победитель этой дуэли в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Бронбдю" (Дания) – "Брага" (Португалия). Российские клубы разочаровывают на старте европейского сезона. Три матча "Арсенала" и "Краснодара" и 0 точных ударов. Беда. Судьба противостояния "Спартака" и "Туна" в Швейцарии не решится, если кто-то вдруг не выиграет с разгромным счётом. Поэтому для "Спартака" ставим простые задачи – забить два-три мяча. На этом 1-й тайм завершился. По итогам первого тайма игроки московского "Спартака" в Швейцарии уверенно переигрывают "Тун" 2:0. Пока у команды Олега Кононова игра получается неплохой, свои моменты "Спартак" реализовал, но при этом нельзя забывать, что и у "Туна" были свои подходы. Также "Тун" довольно опасно действует при стандартах, счёт 2:0 комфортный, но он ещё не гарантирует победу. Крайне желательно "Спартаку" во втором тайме попытаться забить ещё хотя бы один гол, чтобы уже ответный матч в Москве играть без лишних нервов.

Во 2-ом тайме уже на 52 мин ответный гол забивает швейцарец Хефти! Кастроман выполнил передачу к линии штрафной площади, Айртон неудачно подставил ногу, получилась скидка на Стильхарта, который мощно пробил по воротам, Максименко смог отбить мяч к левому углу штрафной, Рассказов вновь потерял Хефти, который точным ударом вколотил мяч под перекладину - 1:2. Вот и "Тун" забил свой гол, не зря мы столько раз говорили, что расслабляться нельзя игрокам "Спартака".

На 59 мин швейцарец Рапп сравнивает счет -2:2: Айртон у своей штрафной площади потерял мяч, Кастроман сразу же выполнил передачу на Тосетти, который с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Рапп убежал от Джикии и неотразимо пробил в левый угол ворот.

На 64 мин новичка спартаковцев Шюррле сбили в штрафной и арбитр назначает пенальти, исполнял сам потерпевший, но голкипер Февр угадал направление удара и спас ворота «Туна».

На 73 мин. Бакаев оформляет дубль 2:3. Рассказов в центре поля перехватил мяч у Йосса, а затем выполнил передачу на ход Шюррле, Андре следом пройдя немного вперёд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бакаев выждал момент и пробил точно между ног вышедшему из ворот Февру. Ирфан Пельто дал финальный свисток и на этом первая встреча завершилась победой «Спартака» 2:3.