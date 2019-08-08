В четверг, 8 августа, стало известно, что футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам. Согласно последней информации, спортсмен должен был бывшей супруге около 7 миллионов рублей.

Адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин заявил, что в настоящий момент у Дмитрия нет долгов перед Оксаной. По словам юриста, ситуация разрешилась мирно, все остались довольны, передает "СтарХит".

Напомним, ранее футболист со скандалом ушел из клуба "Локомотив", с которым сотрудничал 9 лет. Он также получил серьезную травму ноги и сейчас не работает. Сам спортсмен отметил, что ему предстоит длительное лечение и реабилитация. Дмитрий добавил, что поддержки у него нет, но он разберется со всем самостоятельно.