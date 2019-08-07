«Краснодар» не справился с «Порту» 0:1

Сегодня, 7 августа 2019 года в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА сезона-2019/2020 «Краснодар» на своем домашнем стадионе принял португальский «Порту». Главный арбитр встречи Тобиас Штилер (Германия) Самым интересным матчем квалификации Лиги чемпионов для российского болельщика, безусловно, станет противостояние “Краснодара” и “Порту”. “Быки” впервые в своей истории пробились в отборочный этап главного европейского турнира и сразу угодили на злющих португальцев, которые каждый год слушают гимн Лиги чемпионов.

«Порту» в прошлом сезоне провалился просто по всем фронтам. «Драконы» продолжительное время лидировали в чемпионате, но в итоге все же уступили титул «Бенфике». Неудачей закончился путь команду Консейсау и в Кубке Португалии. В финале клуб гостей уступил «Спортингу». Традиционно «драконы» были активны на трансферном рынке, за свои продажи команда выручила порядка 100 миллионов евро, и часть из этой суммы была немедленно инвестирована в новые таланты. Главными трансферами гостей стали Зе Луиш («Спартак»), Матеус Урибе («Америка») и Сея Накадзима («Аль-Духаиль»)

«Краснодар» в прошлом сезоне боролся за прямую путевку в Лигу чемпионов, однако финишировал на третьей строчке, обязав себя играть в квалификации турнира. В попытке укрепить состав перед дебютом в самом престижном клубном первенстве Европы, «быки» плодотворно поработали на трансферном рынке, оформив переходы Берга, Намли, Вилены и Кабеля, собрав вполне боеспособный коллектив.

Игра началась, перекатывают мяч на чужой половине поля краснодарцы, никуда не торопятся наши ребята, спокойное начало встречи, без каких-либо излишеств. Бару отработал в обороне и не позволил "Краснодару" выйти из обороны в атаку. Свистит стадион, которому не нравится, что инициативой на первых минутах матча владеют гости. Практически 10 мин. на футбольном поле провели команды. Спокойно перекатывают сферу футболисты краснодарской команды. Мяч от Рамирес покинул пределы поля. Будет ввод игры из-за боковой. Тикиньо с разворота пытался нанести удар по воротам соперника, но не позволили ему отличиться защитники "Краснодара". В ответной атаке Вандерсон не совладал со снарядом на левой бровке.

В прошлом сезоне «Краснодар» принимал участие в групповой стадии Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева уверенно заняла первое место в группе, затем в 1/16 выбила из розыгрыша немецкий «Байер», и едва не оказалась в четвертьфинале турнира, но в итоге, в двух матчевом противостоянии уступила испанской «Валенсии».

Не было пока никаких моментов у «Краснодара», нужно попытаться как-то расшевелиться нашему коллективу. Опасно! Просто прощает нас Марега сейчас, с этим не поспоришь! Подбор в центре поля проиграли краснодарцы. Из центра был отдан пас на игрока "Порту", который ворвался в штрафную Сафонова и нанес выстрел в дальний угол, однако в цель, на наше счастье, не попал. Нет, с такой игрой сегодня краснодарцам ничего светить не может. Уж слишком смело ведут себя футболисты "Порту". У южан пока ничего не получается. Команда Мурада Мусаева испытывает сложности в обороне. «Краснодар» позволил сопернику забить в трех из четырех матчей РПЛ и пропустил четыре гола, но. проблемы «быков» в защите отражают два других показателя – количество ударов соперника по воротам «Краснодара» и это мы хорошо видим сегодня, португальцы не дают хозяевам поля играть в свою игру, они разрушают все попытки подхода к своим воротам. Маловато забеганий по флангам у "Краснодара". Хотелось бы чуть больше активности от краснодарской команды, которой, судя по всему, пока не хватает смелости. Баро получил снаряд в центре и выдал его на ход партнеру. Добраться до такой сильной передачи Марега не сумел. Слишком много мы свободы даем сопернику. Опасно! Корона! Это было близко к голу,у Спайича мяч отобрали "драконы", Марега отнял сферу у Уроша, после чего выполнил прострел в центр, откуда Корона атакой второй волной выстрелил по позиции Сафонова.Штрафной удар с убойной позиции будут выполнять "быки". Не этого мы ждали... Не только "стенку", но и ворота перебросил игрок "Краснодара", выполняя выстрел. Сфера улетела намного выше рамки. Таких штрафных сегодня может больше и не быть. На этом завершился 1-й тайм, счет на табло - 0:0.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, идут качели то одних ворот до других,игроков "Порту" такая игра, честно говоря, полностью устраивает, команда может с успехом сыграть на выезде вничью, а дома уже решить все свои задачи. Ни одного удара в створ ворот сегодня не нанес "Краснодар". Проблемы по этому показателю были у "быков" и в чемпионате России, в поединке с "Зенитом", но то ведь выездная встреча была. Некому из краснодарцев подобрать мяч перед чужой штрафной. Спокойно забирают сферу под свой контроль гости. 34 834 зрителя на стадионе "Краснодар" сегодня. Аншлаг, что и говорить, любят в Краснодаре местную команду, оттого и хорошо ходят. Десять минут остается играть командам в этой встрече. Никуда уже не торопится и сам "Порту". Команду устраивает такое положение дел на поле. Ничья - самое то перед ответным домашним поединком.

Доигрались хозяева, на 90 мин. португальцы получили право на опасный штрафной. Исполнял Оливейра и счет. 0:1. Ну, и, наверное, хоронят наши шансы на выход в следующую стадию квалификации португальцы. Всё. Звучит финальный свисток, который ознаменовывает минимальное поражение "Краснодара" в дебютном поединке в Лиге чемпионов от "Порту" со счетом 0:1.