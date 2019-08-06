Билеты на российский этап гонок Формулы 1 в Сочи подешевели

Летнюю распродажу объявили организаторы Гран-при. Продлится она до 18 августа.

- Для главной трибуны стоимость билетов на все дни заездов составляет 9990 рублей, для трибун Т1 и Т2 - 5990 рублей, билеты второй категории на трибуны Т3 и Т4 будут продаваться всего за 4990 рублей. Ранее билеты на эти места еще не поступали в продажу. Самые доступные билеты в зону свободного размещения можно купить всего за 3990 рублей. По выгодным ценам будут продаваться и детские билеты, - сообщают организаторы.

Также в ближайшие две недели будут доступны 46 специальных пакетов «Билет + отель», которых ранее не было в свободной продаже. В это предложение входит проживание на три ночи в современном отеле Riders Lodge на горном курорте "Роза Хутор" и трехдневный билет в зону свободного размещения. Стоимость пакета составляет 4990 рублей на человека.

- Все обладатели билетов также смогут побывать на концертах групп «Ленинград» и «Мумий Тролль» на Центральной площади Олимпийского парка, увидеть авиашоу, посетить Фестиваль драйва и моторов и многочисленные развлекательные площадки, - отмечают организаторы.

Гран-при России 2019 в Сочи пройдет с 26 по 29 сентября. В его рамках помимо Формулы 1 состоятся этапы гонок поддержки Формулы 2 и Формулы 3.