На «Матч ТВ» выйдет первый выпуск «Тотального футбола» с новым ведущим Сергеем Кривохарченко

Сегодня, 5 августа, на «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск нового сезона программы «Тотальный футбол». В качестве ведущего передачи выступит комментатор телеканала Сергей Кривохарченко. Первыми гостями нового сезона «Тотального футбола» станут тренеры и эксперты Игорь Корнеев и Равиль Сабитов.

Участники программы обсудят матчи 4-го тура РПЛ, проанализируют игры, в которых определились обладатели Суперкубка Германии и Суперкубка Англии. Также будут подробно рассмотрены шансы «Краснодара» и «Спартака» пройти в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как отметил Сергей Кривохарченко, у команды «Тотального футбола» много новых идей, которые планируется претворить в жизнь в новом сезоне. Так, в студию будет приходить больше новых гостей. «Мы уже обсуждали список, и в нем много интригующих и перспективных с телевизионной точки зрения имен. Мы знаем, что эти эксперты могут и сами раскрыться в нашем формате, и прекрасно раскрывать все, что происходит на футбольном поле», - рассказал Кривохарченко.

Премьерный выпуск нового сезона «Тотального футбола» с ведущим Сергеем Кривохарченко смотрите в эфире «Матч ТВ» 5 августа в 22.00.