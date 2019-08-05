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В Челябинске в рамках шоу Ковалёв vs Ярд пройдет четыре титульных поединка

5 августа 2019, 19:21 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинске в рамках шоу Ковалёв vs Ярд пройдет четыре титульных поединка

24 августа в Челябинске пройдет поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым (33-3-1) и британцем Энтони Ярдом (18-0).

 

В рамках шоу пройдет еще четыре титульных поединка. Российский боксер Алексей Папин (11-0) проведет бой за титул WBC Silver с действующим обладателем пояса Илунгой Макабу (25-2). На ринг выйдут Увгений Романов (13-0) и американец Родни Эрнандес (13-8-2). Они будут сражаться за титул WBO Global.

Эржан Тургумбеков (6-0-1) и Георгий Лашко (9-0) разыграют титул EBP, а Акжол Сулайманбек Уулу (14-0) попробует защитить титул WBA Asia в поединке против южноафриканца Сибусисо Зинганге (13-3-2).

Как сообщают организаторы, всего в рамках шоу пройдет 10 поединков. Отметим, что билеты на шоу уже доступны в онлайн-кассах и магазине Сергея Ковалева в Челябинске (ул. Коммуны 135, магазин KRUSHER).

 

 

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