В Челябинске в рамках шоу Ковалёв vs Ярд пройдет четыре титульных поединка

24 августа в Челябинске пройдет поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым (33-3-1) и британцем Энтони Ярдом (18-0).

В рамках шоу пройдет еще четыре титульных поединка. Российский боксер Алексей Папин (11-0) проведет бой за титул WBC Silver с действующим обладателем пояса Илунгой Макабу (25-2). На ринг выйдут Увгений Романов (13-0) и американец Родни Эрнандес (13-8-2). Они будут сражаться за титул WBO Global.

Эржан Тургумбеков (6-0-1) и Георгий Лашко (9-0) разыграют титул EBP, а Акжол Сулайманбек Уулу (14-0) попробует защитить титул WBA Asia в поединке против южноафриканца Сибусисо Зинганге (13-3-2).

Как сообщают организаторы, всего в рамках шоу пройдет 10 поединков. Отметим, что билеты на шоу уже доступны в онлайн-кассах и магазине Сергея Ковалева в Челябинске (ул. Коммуны 135, магазин KRUSHER).