"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

Сегодня, 4-го августа, на стадионе "Казань Арена" состоялся матч четвертого тура чемпионата России между "Рубином" и московским ЦСКА. Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург)."Рубин" показал весьма солидный футбол в трех турах, набрав семь очков. Тем не менее, "армейцы" имеют серьезное превосходство в классе над хозяевами и сегодня явно сделают ставку на победу, в попытке не дать конкурентам оторваться в таблице. Последние матчи ЦСКА показали, что потенциал у команды велик, и фаворитом столичная команда является не случайно.

Игра началась и сразу же угловой удар заработали игроки из Казани. Готовятся чуть ли не всем составом его исполнять игроки "Рубина". Посмотрим, чем закончится этот игровой момент. Пока всё мирно закончилось. Темп игры медленный, больше мячом владеют армейцы, но пройти защиту казанцев они пока не могут. Сместился Влашич с правого фланга в центр, после чего попал точно в Зурико, который принял всю силу выстрела оппонента на себя. Контратаки хозяев поля проходят не несут обострения. Момент! Сигурдссон сместился в центр с левого фланга и нанес удар по воротам казанцев. Голкипер "Рубина" в падении сумел забрать мяч в свои перчатки. Перехватил мяч казанцы в центре поля. Давиташвили сместился с левого фланга в центр, после чего нанес удар точно по позиции Игоря Акинфеева. Жесткий подкат от Степанова, и тут же Роман Шаронов взрывается, обращаясь к резервному рефери,дескать, фола в этой ситуации не было. Но у судейской коллегии на этот счет свое мнение. Нельзя сказать, что стадион "Центральный" заполнен на все 100%, однако болельщиков пришло на местную футбольную арену немало. Дюпин сыграл уверенно на выходе тем временем, сумев забрать подачу с правого фланга. Пока игра никак не может раскрыться. Очевидно, что оппоненты осторожничают. Постепенно переходит инициатива к ЦСКА. Начинают добавлять "армейцы", но держатся довольно неплохо "рубиновые" на общем фоне. Не отличается ЦСКА особой результативностью по ходу старта сезона. То же самое можно сказать и про "Рубин". Похоже, что нас действительно сегодня ждет мало результативный поединок. Армейцы прижали хозяев поля к воротам, не выпускают игроков "Рубина" из штрафной Срочно нужно просыпаться "рубиновым". Стали подседать к своим воротам подопечные Романа Шаронова, и это может очень дорого стоить команде.Момент! Красота какая! Чалов в чужой штрафной получил мяч, после чего наносил удар, как казалось, из убойной позиции. Степанов в последний момент подставил ногу под снаряд и сумел сблокировать сферу на угловой. Иначе, кроме как везение эту ситуацию для хозяев и не обрисуешь! Момент! Подача с левого фланга в центр штрафной. Уремович подставил голову под летящий мяч и едва не срезал сферу в сетку собственных ворот.Вообще не получается у "Рубина" мяч перехватить. Инициатива целиком и полностью на стороне "армейцев", которые полностью ведут игру. В матчах с "Динамо" и "Локомотивом" Дюпин тащил свой коллектив к успеху. Спасает вратарь пока и сегодня. По игре ЦСКА на один мяч уже точно наиграл. На 41 мин. Марио Фернандес выдал пас на Федора Чалова и тот пробил в ближнюю правую "девятку", армейцы повели 0:1. На этом завершился 1-й тайм.

Во-2-ом тайме характер игры не изменился, армейцы хорошо читают игру, активно используют пасы на опережение, а хозяева поля налаживают позиционную игру пока на своей половине поля Никак не удается "Рубину" провести свою опасную атаку. Какие-то попытки подобраться к рамке ЦСКА возникают, но не более того. Опасно! Как же повезло ЦСКА! Микелтадзе!!! Хорошая атака казанцев по левому флангу. Передача Дякова на Могилевца. Тот выполняет прострел на Подберезкина. Не попадает по снаряду футболист "Рубина", зато сфера приходит к Микелтадзе, чей удар принимает на себя Магнуссон!!! Сильно огрызнулся "Рубин", конечно. Повезло ЦСКА, что мяч не влетел в ворота. Большое значение на этот игровой эпизод оказал сблокировавший выстрел Магнуссон.Влашич сейчас взял игру на себя. С левого фланга он сместился в центр, после чего нанес удар в ближний угол. Мяч угодил точно в руки Дюпину. Момент! Кьяртанссон! Снова Акинфеев пошел на отчаянный перехват и до снаряда не добрался. Перебросил сферу через Игоря форвард казанцев, но подоспел защитник ЦСКА, который не позволил оппоненту просто головой переправить мяч в сетку.

"Рубин" нынешним летом серьезно обновился. Команда предстала в совершенно в ином виде, чем была при Курбане Бердыеве. В первых двух турах казанцы сотворили две сенсации, сумев вырвать в гостях ничью в поединке с московским "Локомотивом" (1:1), обыграв в следующем матче "Динамо" (1:0), играя больше половины встречи в меньшинстве. В рамках 3-го тура РПЛ коллектив Романа Шаронова оправдал прогнозы болельщиков и букмекеров и сумел одолеть грозненский "Ахмат" со счетом 1:0, переместившись на третье место в турнирной таблице. Все сложнее ЦСКА держать оборону в этой встрече. Около 20 минут вместе с добавленным временем остается у "Рубина" на спасение. По ударам даже немного впереди футболисты "Рубина". 12:11 по этому показателю, но на табло мы видим цифры в пользу "армейцев", которые отдали инициативу своему оппоненту в последние минуты

Для ЦСКА нынешний сезон складывается крайне неоднозначно. В стартовом туре РПЛ "Крылья Советов" обнажили проблемы "армейцев" в обороне, обыграв их со счетом 2:0 в Самаре. После этого коллектив Виктора Ганчаренко собрался и выиграл две встречи кряду. Сначала от рук и ног ЦСКА в Москве пал "Оренбург" (1:2), после чего в дерби был обыгран "Локомотив" (1:0). Таким образом, после трех сыгранных матчей "армейцы" занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков.

С 2003 года "рубиновые" и "красно-синие" сыграли 34 матча в чемпионате России. Заметное преимущество на стороне армейцев, ЦСКА выиграл 18 встреч. В активе "Рубина" десять побед, шесть поединков завершились вничью.

Удалось ЦСКА отбиться после подачи стандарта игроками казанского коллектива. Звучит финальный свисток арбитра. Лучшим игроком матча ЦСКА уже стал Фёдор Чалов, который после финального свистка получил свой памятный приз. Единственный гол на свой счет в этой встрече записал на свой счет Фёдор Чалов. ЦСКА набирает 9 очков в турнирной таблице РПЛ и поднимается пока на 2 место.