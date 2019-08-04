В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

В воскресенье, 4 августа, в морге Николаевской больницы в Петергофе церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в американской больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

В США после боя умер российский боксёр Максим Дадашев

Согласно источнику, родные и близкие спортсмена начали собираться у морга около восьми часов утра. Сначала гроб с телом Дадашева был выставлен на улице, а ближе к 8.50 его вновь занесли внутрь помещения, - предаёт РИА Новости.

Отмечается, что с боксёром мог проститься любой желающий. На мероприятие прибыли более 200 человек.

Напомним, что 28-летний Максим Дадашев 19 июля в с ходе поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом получил множество травм. После боя спортсмена тошнило и он потерял сознание. Позже боксёр был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.