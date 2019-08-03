«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

Сегодня, 03 августа состоялся матч "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Арбитр встречи Алексей Еськов (Москва). За систему VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступил Алексей Матюнин (Москва). Зенит является единоличным лидером после трех туров, хотя к игре команды есть вопросы. Краснодар начал неудачно чемпионат, проиграв в гостях Ахмату. Все мысли краснодарцев сейчас о квалификации в Лиге Чемпионов, где они впервые сыграют. С соперником быкам откровенно не повезло, ведь придется сразится с опытным португальским Порту.

Игра началась, на скорости прошел по флангу Ари и забросил в штрафную, но здесь Оздоев головой вынес мяч на угловой.Первые 5 мин мячом владеют гости.Перехватил мяч в центре поля Оздоев и тут же забросил вперед на Азмуна, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.У зенитовцев так и не ясно кто будет вести игру в середине поля, пока идут постоянные перестановки, затянувшийся поиск, придется Сергею Семаку в середине поля по-прежнему обходиться без диспетчера. С угла поля подал Дуглас на дальнюю штангу, где Азмун прыгнул выше всех и пробил головой, но точно в руки Сафонову прилетела сфера. На скорости убежал по флангу Кабелла, но напоролся на Барриоса, который в чистейшем подкате отобрал сферу у новичка "Краснодара". Длинным пасом Ракицкий искал в чужой штрафной Азмуна, но Сафонов хорошо сыграл на выходе и оказался первым на мяче. Зенитовцы вжимаются к своей штрафной, что чревато голевыми ситуациями.С фланга подал Жирков в штрафную. Здесь Рамирес неудачно выбил точно на ногу Азмуну, но тот растерялся и не смог пробить по воротам. Перед своей штрафной Спайич налетел на Дзюбу. Опасный стандарт будет в распоряжении футболистов "Зенита". Ракицкий со штрафного закрутил ближнюю девятку, но блестяще прочитал эпизод Спайич и головой выбил сферу с линии на угловой. С 2011 года «сине-бело-голубые» и «черно-зеленые» сыграли 16 матчей в чемпионате России. Заметное преимущество на стороне питерских, «Зенит» выиграл десять встреч. В активе «Краснодара» три победы, три поединка завершились вничью Всего в 16-и матчах забито 43 (30:13) гола, средняя результативность составляет (2,68) мяча за игру Убегали в контратаку хозяева. Дзюба отдал пас пяткой на ход Сутормину, который продлил в штрафную на Азмуна, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Спайич.

Как известно, краснодарцы играют в атакующий футбол, только в двух из пятнадцати последних матчей в чемпионате России «черно-зеленые» не смогли поразить ворота соперника“Краснодар “впечатляет мощной атакой, мы уже и забыли о том, что травмированы Классон и Газинский. У южан даже появляется и глубина состава за счет своих воспитанников и классных трансферов.Мягко забросил Сутормин в штрафную на Дугласа, который головой продлил в центр, но Сафонов на выходе забрал мяч в руки. Хитро забрасывал в штрафную соперника Ракицкий за спины защитникам, но не хватило скорости Дриусси, чтобы догнать мяч. Дриусси прорвался по флангу и попытался прострелить в штрафную, но от ноги Вильены мяч полетел на угловой. В чемпионском сезоне «сине-бело-голубые» дважды обыграли «быков» с минимальным счетом. Дома добились результата 2:1, после весенней же встречи на выезде (3:2) в чемпионстве «Зенита» практически не возникало вопросов. На последних сек. игры Дзюба пробил головой, но рядом со штангой. На этом 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме Дзюба получил мяч на правой бровке и тут же подал на дальнюю штангу, где пробил Жирков, но мяч от спины защитника полетел на угловой. Дуглас тонко вырезал в штрафную на Сутормина, который обыграл защитника, но вот затянул с ударом и в итоге потерял сферу.Нашел Петров пасом на правой бровке Вильену, который тут же подал в штрафную, но здесь Ари проиграл верховую борьбу Ивановичу и не смог пробить головой.Мягко забросил Сутормин в штрафную на Дзюбу, который пробил с острого угла, но Сафонов без проблем поймал сферу в руки .Со штрафного Дриусси вырезал на дальнюю штангу, где должен был замыкать Азмун, но не попал он по мячу в борьбе со Спайичем.Действующий чемпион пока что единственный, кто после трех туров не терял очков. Правда стоит сделать скидку на то, что играть ему пришлось с двумя новичками элиты и ослабленным в летнее трансферное окно «Оренбургом». «Быки» также входят в группу лидеров, выиграв два предыдущих матча при трех забитых мячах. Сутормин с левого фланга подавал в штрафную на Дзюбу, который пробил с угла вратарской, но мяч полетел рядом со штангой. На 80 мин.автогол в свои ворота соорудил: Дуглас Сантос-0:1 Мягко забросил Ари в штрафную, куда врывался Олссон, но его опередил Дуглас и попытался сбросить головой в руки Лунёву, но голкипер уже покинул ворота и пошел на перехват. Мяч предательски полетел в пустые ворота. Гол! 1-1! Артём Дзюба! Обрезался на своей половине поля Вильена, подарив мяч Азмуну, который тут же пасом запустил в штрафную Дзюбу. Форвард, элегантно перебросив Сафонова, сравнял счет на табло. Побежал в контратаку Малком, протащил мяч к штрафной и выдал вперед на Азмуна, но Спайич в последний момент перехватил мяч в подкате. На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1-1!