Фигуристы из 36 стран мира приедут в Челябинск

Спортсмены примут участие в Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдет с 12 по 14 сентября в Челябинске. 90 волонтеров будут помогать гостям и участникам состязаний.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на работу в волонтерском корпусе поступило более 360 заявок, из них отберут 90 человек. Прием заявок совершился 31 июля. Кто из волонтеров попадает в число счастливчиков станет известно 5 августа. Кстати, самому взрослому волонтеру, подавшему заявку, исполнилось 75 лет.

Гран-при по фигурному катанию состоится в ледовой арене «Трактор».