Рейнгольд: Извиняюсь перед Кононовым, виноват не он, а система, Федун

«Спартак» продал в «Палмейрас» нападающего Луиса Адриано. Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» знаменитый спартаковский нападающий Валерий Рейнгольд.

«Да дело не в Адриано! Они всю команду продали! Нет Мельгарехо, нет Фернандо, нет Глушакова, нет Комбарова, нет Зе Луиша… В «Спартаке» Адриано был одним из лучших. А то, что в последнее время играл невразумительно, так как можно было хорошо играть, когда всех распродали! Не с кем играть! Это трагедия клуба! Я сейчас пересмотрел свою позицию в отношение Кононова. Я ошибался. Не Кононов виноват, система виновата. Виноват хозяин клуба Федун. Команды как таковой нет, и восстановить «Спартак» будет очень трудно. Для Федуна «Спартак» – это пиар чистой воды. Многие этого не понимают. Вот взять Галицкого, тоже бизнесмен, но видно по всем его действиям, что душой с командой. Федуну же все по фигу! Когда построили стадион, я многим говорил: «Что вы радуетесь! Это же не стадион «Спартак», это стадион «Открытие-Арена»! «Ну как же ведь метро - «Спартак»!» «Да любую надпись можно нарисовать. Самое главное территория и все что там находится - это не «Спартака», а Федуна. За ночь демонтируют гладиатора – погрузят на «Камаз», и назовут… «Буревестник». Федун себе на уме. Он же болельщик киевского «Динамо», сам об этом когда-то сказал. Когда я это узнал, подумал: «Ну, все, он похоронит «Спартак». И похоронил… Вот Цорн заявил: будет играть молодняк. Но кто такой Цорн? Это сын Прядкина, бывший агент, какое он имеет отношение к «Спартаку»! Парню 30 лет, генеральный директор… Бардак страшный! Распродали всех лучших. Но если продаешь, к примеру, Зе Луиша, надо взять на его место как минимум игрока такого же класса. Но вместо него взяли Понсе! Это карикатура! С такими игроками «Спартак» будет середнячком премьер-лиги. Да, хорошие ребята пришли – Бакаев и Мирзов. Но опять-таки, чтобы они заиграли, засверкали, нужна команда. Взяли Шюррле, немца, чемпион мира. Почему взяли за такие деньги, за копейки по меркам западных клубов? Сразу мысль: значит, сдал так, что никому больше не нужен на Западе. Понты одни! А Федун живет спокойно, припеваюче, и даже заявляет в интервью: Хотите купить? Есть миллиарды? Я вам продам «Спартак» хоть завтра!

Кононов окунулся в это болото и ничего не понял! Он думал, что Федун берет его как тренера, а его взяли как стрелочника, как козла отпущения. Чтобы было на кого перевести стрелку, когда «Спартак» окончательно развалится. Я извиняюсь перед Кононовым, он хороший тренер, грамотный, культурный. Но попал в такое болото, что сейчас в шоке. И ничего сделать не может. Ни-че-го! Но рано или поздно Федун за все ответит. Как можно развалить команду, за которую болеет пол России! Пока же дешевые номера у него проходят. Но только пока».