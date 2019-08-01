Парфюм для игроков, спарринги с бойцами ММА – чем удивит Traktor Open

Хоккейный сезон не за горами. Традиционный и четвертый фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Open приготовил для своих гостей насыщенную программу.

До фестиваля осталось 10 дней, и организаторы готовы удивить и порадовать гостей и участников новыми неожиданными развлечениями и активностями. Болельщиков клуба ждут свыше 30 видов отдыха и развлечений от 25 партнеров.

Клубная зона станет одной из главных на Traktor Open. Новая коллекция атрибутики от магазина «Трактор», обновленное и необычное хоккейное меню фирменной кофейни «CoffeeT», старт продаж абонементов на сезон 2019/2020 с приятным сюрпризом. Клубный музей совместно с «Мозгобойней» проведут турнир по самой масштабной умной игре в мире.

Самой большой на фестивале станет семейная зона. Квесты «Спасение Белого медведя» и «Спортивный медосмотр», научные лаборатории с креативными экспериментами, подвижные игры и «фокус-покус мастер-классы». Не будет скучно в этой зоне и взрослым. Совместно с игроками «Трактора» они создадут новый парфюм для хоккеистов.

Фуд-корт будет изобиловать разнообразием мясных блюд, пиццы и бургеров, овощных фрешей, кваса и лимонада. Впервые в Лиге на фестивале будет представлен эксклюзивный хоккейный бургер.

В зоне развлечений 3D фото и новый экстремальный аттракцион «Бык родео». В спортивной зоне бойцы ММА не только продемонстрируют свое мастерство на ринге, но и выступят спарринг-партнерами любому пожелавшему острых ощущений болельщику «Трактора». Здесь же в спортивной зоне состоится турнир на кросс-фит тренажерах, а на силомере определят самого сильного фаната.

Как и на прошлом фестивале, в автозонге для автолюбителей будет работать тест-драйв нового автомобиля, а самые фееричные фото и селфи можно будет сделать на экспозиции крутейших мотоциклов.

Одним словом, каждый, кто придет на фестиваль, найдет занятие по душе. Организаторы позаботились о детях и взрослых, о возрастных болельщиках и о прекрасной половине фанатов черно-белых.

Напомним, что фестиваль стартует в 17:00. Главная особенность фестиваля – все игроки команды «Трактор» после представления выйдут во все зоны работать и общаться со своими болельщиками. Вести Traktor Open будет известная спортивная журналистка и ведущая - Дарья Миронова и актеры сериала «Молодежка» - Иван Жвакин, Владислав Канопка, Игорь Огурцов. Гость фестиваля-открытия хоккейного сезона - группа «Кар-Мэн». С 10 по 13 августа в ледовой арене «Трактор» пройдут матчи Кубка Губернатора Челябинской области по хоккею. Главный приз для болельщиков – квартира в новом микрорайоне города, которая будет разыграна по зарегистрированным билетам.