Хоккеист Александр Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году

Хоккеист, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин в рамках пресс-конференции в четверг, 1 августа, заявил, что может завершить спортивную карьеру по окончании сезона-2020/21.

Известно, что контракт 33-летнего спортсмена с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" истекает после сезона-2020/21.

Овечкин подчеркнул, что пока не может сказать, будет ли он играть и продолжать карьеру, передает сегодня ТАСС. "Все зависит от здоровья", – заметил хоккеист. Спортсмен добавил, что ему не хочется "быть поломанным", поскольку он планирует "побегать с детьми".