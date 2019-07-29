Арбитр Беляев: Карасев все время какие-то ляпы делает…

В матче «Оренбург» - «Зенит» (0:2) арбитр Сергей Карасев на 53-й минуте назначил пенальти в ворота хозяев поля, усмотрев игру рукой защитника «Оренбурга» в своей штрафной, а на 84-й минуте не увидел касание мяча рукой защитника «Зенита» в штрафной Лунева. Экспертиза еженедельника «Аргументы недели» определила, что оба раза судья ошибся.

1. 54-минута матча. Денис Терентьев («Зенит») бьет с угла штрафной по воротам. На раскадровке прекрасно видно, что защитник «Оренбурга» Савелий Козлов пытается накрыть удар. Он инстинктивно отвернулся, прижимая правую руку к туловищу.









2. Но мяч таки попадает в локоть. После некоторой заминки Карасев показывает на точку.









3. На 84-й минуте Георгий Зотов бьет по воротам, мяч попадает в толпу и взмывает в небо. На фото видно, что выше всех на мяч выпрыгивает полузащитник гостей Барриос. Ему практически никто не мешает…









4. Но, оказывается, Барриос выпрыгнул не туда, куда надо, попросту промахнулся мимо мяча, и вместо того, чтобы сыграть головой, играет выставленной в сторону рукой. Чистый пенальти! Но Карасев не замечает нарушения правил.









5. И с этого ракурса прекрасно видно, как Барриос играет рукой.









Решения судьи Карасева комментирует арбитр Всесоюзной категории почетный судья России Сергей Беляев.

«Какой пенальти! Человек смотрит совсем в другую сторону, рука прижата к туловищу. Как Карасев мог усмотреть пенальти! И во втором моменте тоже ошибся. И оба раза в пользу «Зенита». Мы не можем утверждать, что он сделал ошибки умышленно, но определенные сомнения возникают. Такие ошибки свойственны для Карасева. Он все время какие-то ляпы делает. Нестабильный судья, хотя и опытный, давно судит. Думаю, дело не в квалификации, это чистейшая психология. Может и делает эти ляпы, потому что судит «Зенит».

Когда мы учились судить, нам говорили: нельзя… Вот идет атака, в штрафной борются нападающий и защитник, и неопытный судья начинает заранее думать: сейчас защитник может сбить нападающего. И вот в результате единоборства нападающий падает, защитник правила не нарушил, но судья свистит – пенальти! То есть у человека была в подсознании такая установка…

Арбитр должен быть абсолютно нейтрален. А у нас судьи могут дать пенальти «Зениту», а в таком же случае какой-нибудь «Уфе», «Арсеналу» или «Оренбургу» могут и не дать. Потому что они на разных уровнях. «Зенит» - это нефть, газ, питерское руководство. Элитный клуб. С ним лучше не связываться. Не дай бог ошибешься – могут карьеру поломать. Грубо говоря, лучше ошибиться в пользу «Зенита», чем наоборот. А что взять с «Тамбова» или «Оренбурга»! Когда мы судили в советское время, был целый ряд привилегированных клубов. И арбитры должны были хоть немножко, чуть-чуть, но судить в пользу этих элитных клубов. Потому что были разные первые секретари, которые звонили сразу же в Москву: «Что там делают с моей командой!» В федерацию футбола могли позвонить из Политбюро: «Что это у вас там, товарищ Колосков, происходит!» Можно остаться и без работы… Мне рассказывал Николай Гаврилович Латышев. Решался на каком-то совещании один вопрос, до этого совещания он и Колосков были одинакового мнения, а во время совещания Колосков вдруг начал говорить совсем другое. Николай Гаврилович настаивал на своем, но большинство решило иначе. И вот после совещания Латышев спрашивает Колоскова: «Вячеслав Иванович, что ж вы были согласны, и вдруг…» А тот отвечает: «Николай Гаврилович, вы беспартийный?» «Да». «А я – член партии…»