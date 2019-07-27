«Краснодар» разгромил «Сочи» 3:0

Сегодня, 27 июля, 2019 года в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 ФК «Краснодар» на своем на поле стадиона клуба «Краснодар» принял дебютанта отечественного дивизиона клуб «Сочи».

Арбитр матча Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). После двух туров РПЛ «Краснодар», имея в багаже 3 очка, располагается на 10-й строчке табели о рангах. «Сочи», не имеющий в активе очков и забитых мячей, замыкает турнирную таблицу. Ранее между собой эти клубы не встречались.

“Краснодар” в последнее время является хедлайнером трансферных новостей, намекая, что планируют серьезную борьбу по всем фронтам. Разумеется, что фаворитом в новообразованном “Южном дерби” фаворитами являются “быки”, за которых и качественные исполнители, домашняя публика и тяжелый график “барсов”, которые ощутили на себе давление “Спартака” и “Зенита”.

Тем интереснее будет посмотреть, сможет ли команда Точилина показать “зубы” против статного соперника.

Игра началась с атаки игроков «Краснодара», они хорошо удерживают мяч. Долгое комбинирование не завершается результатом, на 4 мин. Ари вышел на Заболотного, но попал в голкипера

Первый угловой в матче, и заработали его футболисты "Сочи". Пошла подача в район вратарской, где подобрал мяч Бурмистров и пробил мощно в сторону ворот, но попал в плечо Мартыновича, от которого улетел снова на угловой!

Тяжело приходится футболистам "Сочи" на первых минутах, хотя они и стараются переходить в контрнаступление через длинные передачи. Доминируют «быки» и подают очередной угловой, пока безрезультатно .Результат команд зависит от опыта, уверенности в себе и интуиции. И ещё от везения

Атакующая манера игры "Краснодара" позволяет таким командам, как "Сочи", использовать свои контратаки, чтобы тревожить разреженную оборону соперника. Надо ли говорить, что на стадионе шикарная атмосфера? Нет! А вот то, что Дмитрий Полоз в контратаке должен был забивать после трехходовки с участием партнеров, но его выстрел в дальний угол оказался немного неточным!

На 14 мин. Гол 1-0! Иван Игнатьев! Атака веером прошла у "Краснодара" через правый фланг, где встретился с мячом Вандерсон, рывком ушел от соперника и прострелил в район вратарской, откуда Иван в касание пробил мимо Заболотного!

Расправили крылья хозяева, проводя атаку за атакой на ворота "Сочи". Уже удалось однажды достигнуть успеха, но останавливаться - это не про "Краснодар", хотя известно, что команда Мурада Мусаева тяготеет к атакующему футболу, однако в первом туре чемпионата России 2019/20 «Краснодар» столкнулся в Грозном с хорошо организованной обороной хозяев поля и уступил «Ахмату» (0:1).

Победный гол «волки» провели в середине первого тайма, многочисленные попытки «черно-зеленых» сравнять счет успеха не принесли. И, как подтверждение, неожиданная композиция момента. Ошиблись при владении хозяева, позволив убежать сочинцам в контратаку два на два: Дмитрий Полоз отыграл на Мостового, но Андрей пробил точно в корпус Сафонову! Активный Вандерсон заработал угловой на правом фланге, сам же навесил на дальнюю штангу, где Игнатьев погладил мяч прической и тот покинул пределы поля.

Впервые за долгое время сочинцы перешли в позиционное нападение, но мяч оказался потерян после длинной передачи в штрафную "Краснодара". Игрокам «Краснодара» не хватает изобретательности в нападении.

Миладинов верхом отправил мяч в сторону Дмитрия Полоза, против которого надежно сыграл Рамирес, не уступающий Дмитрию в скорости и маневренности.

Руслан Камболов неожиданно пробил в дальний угол - Заболотному пришлось кулаками сыграть в падении, чтобы перевести мяч на угловой!

На 42 мин. опять Иван Игнатьев. С дальней дистанции пробил Вильена в левый угол ворот: Заболотный неудачно отбил крученый мяч перед собой, а на добивании успешно сыграл молодой нападающий, оформив дубль! -2:0.

Для справедливости надо напомнить,что коллективу Александра Точилина, выпал тяжелый календарь на старте национального первенства, пока сочинцы не смогли оправдать надежд своих болельщиков и сдать проверку на прочность. По итогам двух игровых дней чемпионата России 2019/20 «барсы» замыкают турнирную таблицу, причем единственные из команд РПЛ не отметились забитыми голами.

Казалось, что игра немного успокоилась, приобретя мирный характер, но всплеск со стороны Де Вильена и голевое чутье Игнатьева привели к тому, что "быки" имеют двукратное преимущество в счете по итогам 1-го тайма

Во 2-ом тайме сочинцы никак не могут выйти из своей штрафной, а мы ждем такого же великолепного футбола, должны "Сочи" прибавит в спортивной агрессии, все же "быки" та команда, которая позволяет играть.Удар Бурмистрова по воротам "Краснодара"!

Перешли в наступление гости, Песегов отыграл на партнера по команде, который убрал мяч под правую ногу и пробил из-под защитника низом, но точно в руки Сафонову!

Продолжается давление на ворота "Сочи", Вандерсон скинул на Петрова, тот ворвался в штрафную, но под удар бросился Миладинович! Сразу пять игроков "Сочи" пошли в прессинг на соперника, но Мартынович и компания легко вышли в контратаку, а затем Вильена мог отдавать передачу на свободного Игнатьева, но затем почему-то решил выполнил сложный финт между ног игрока гостей.

Всем составом (кроме Заболотного) перешли в атаку сочинцы, стараясь действовать широко и изобретательно! Мостовой получил передачу Песегова, сбросил мяч ему обратно, а капитан пробил сильно в дальний угол, но Матвей Сафонов шикарно справился в сложной ситуации, сложившись и переведя снаряд на угловой!

Ух, как высказал обороне Матвей Сафонов после предыдущего эпизода: партнеры быстренько исправились, легко отбившись после подачи Песегова от углового флажка.Слишком много начали позволять хозяева сопернику у своей штрафной. Теперь это не судорожные контратаки гостей, а целенаправленное наступление большими силами.

Цаллагов сыграл на опережение у центральной линии, организовать быструю атаку не смог, но сохранил мяч, чтобы Миладинович пробил с дальней дистанции в колено Дмитрию Полозу, но нога бывшего игрока "Зенита" не помогла снаряду залететь в ворота "Краснодара"! На 77 мин. арбитр удаляет с поля Набиуллина , у него вторая «желтая» карточка, которая превращается в «красную».

На 80 мин. Магомед Шапи доводит счет до разгромного 3:0. Вшестером перешли в атаку футболисты "Краснодара", а завершилось все выстрелом Магомеда-Шапи в дальнюю девятку левой ногой после передачи Сергея Петрова! Просто сметает на своем пути гостей "Краснодар", а Дмитрий Полоз что-то возмущенно рассказывает на скамейке запасных партнеру по команде. Звучит финальный свисток арбитра, который подтверждает разгромный итог этого поединка.