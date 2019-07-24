"Наш сын будет расти таким же хорошим человеком, каким был его отец", - рассказала вдова Максима Дадашева

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, что ее муж был очень добрым человеком, который сражался до конца. "Наш сын будет продолжать расти таким же хорошим человеком, каким был его отец", - говорит Елизавета.

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Апушкина подтвердила гибель Максима после боя в США и призвала журналистов сохранять право ее семьи на частную жизнь, - передает ТАСС. "Я бы хотела поблагодарить всех, кто ухаживал за Максимом и заботился о нем в его последние дни. В это тяжелое время прошу всех сохранять право моей семьи на частную жизнь", — процитировал вдову боксера обозреватель Стив Ким в Твиттер.

О кончине Максима Дадашева стало известно 23 июля. Он попал в американскую больницу прямо с ринга.

19 июля проходил поединок за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации. Дадашев боролся с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову. По пути в раздевалку Максим упал. Его госпитализировали на "скорой". Медики диагностировали у Максима отек мозга и провели операцию.

Но 23 июля Дадашев скончался из-за остановки сердца.