Агент Владимир Абрамов: Гилерме – это «скотина особого рода»

Известный футбольный агент Владимир Абрамов в интервью еженедельнику «Аргументы недели» объясняет, почему российские вратари не котируются за рубежом, почему, в частности, Акинфеев так и не уехал на запад, а новоявленный гражданин России Гилерме никуда отсюда и не стремится.

- Сейчас такие страсти по Гилерме! Но ведь раньше мы были сильны именно вратарями, никогда не покупали, только «экспортировали». Гилерме – это какое-то исключение из правил?

- Да, наша вратарская школа была лучшей в Европе. В начале 1990-х нам было кем похвастаться. Только я, боюсь ошибиться, продал за рубеж пятерых или даже семерых вратарей. В корейской лиге играли восемь команд, и в пяти стояли наши вратари. Каждый месяц определяли лучшего вратаря, ими становились то Прудников, то Подшивалов, то Шишкин. Но приз лучшего вратаря года обязательно получал Валера Сарычев. Всех этих вратарей купили, потому что у них был прекрасный бэкграунд – играли за различные сборные. Наш футбол котировался достаточно высоко, были результаты. При продаже футболистов за рубеж ведь очень важны результаты команд, в которых они играли. Но сейчас результатов у российских команд очень мало, поэтому перевелись не только вратари, но и тренеры. То есть те, кто мог бы заинтересовать иностранные клубы. Понятно, если мы не интересны в Европе, но мы не нужны даже в развивающихся (в футбольном плане) странах. Вот сейчас финал чемпионата Африки выиграл Алжир. Было время, когда у нас там работали семь тренеров! Пять тренеров работали в Тунисе. Я ими занимался. Сейчас там работают французские специалисты, потому что французский футбол добился в последнее время колоссальных результатов. Но ведь в 1990-х французы нашим тренерам в подметки не годились! Вот вы говорите «наша вратарская школа», она когда проявила себя? Когда играл великий Лев Яшин и потом целая плеяда великолепных вратарей, не хочу перечислять. Они все играли в сборной, наша команда была на виду, в чемпионате Европы пробивалась в финалы, полуфиналы. И сформировалось мнение, что советский футбол держится на вратарях. Но в последнее время сборная играет очень слабо. У нас больше десяти лет в рамке сборной стоял один вратарь из ЦСКА. И все ждали, что он уедет заграницу. Каждый год ждали. Но никто не покупал. Почему? Потому что низкорослый. А нашими вратарями интересуются за границей, только если они ростом выше метр девяносто. И если стояли обязательно в сборной, хотя бы несколько игр. А когда в рамке один и тот же вратарь… список кандидатов сокращается, как шагреневая кожа. Некого предлагать, некем заинтересовать! Вратарская школа просто исчезла, никто о ней и не заикается. Десять лет говорили только про Акинфеева - с утра до вечера, все СМИ, особенно МАТЧ-ТВ. И получилось так, что за границей знают только этого вратаря. И хотя есть другие очень приличного уровня, западные специалисты думают, если стоит только Акинфеев, значит, в России перевелись хорошие вратари.

- Сейчас у нас лучшим считается Гилерме – иностранец…

- Он уже гражданин России. Двенадцать лет в «Локомотиве». Изучил русский язык, интересуется историей России, живет правильной жизнью. Это пример того, какими должны быть иностранцы в России. А легионеры у нас не хотят изучать русский.

- Тут может быть психологический момент: если думаешь, что временщик в России, в любой момент можешь уехать, зачем что-то изучать!

- Но таких «временщиков» очень много - которые играли в России по 5-6 лет и так и не научились говорить. И жалуется тот же бразилец или африканец: «Приезжаю после тренировки домой и никуда не выхожу. Боюсь выходить – языка не знаю!» И если в городе нет его диаспоры, дело совсем плохо. Но Гилерме в России уже свой. Для тренеров это тоже очень важно, если видят, что игрок адаптировался, к нему другое отношение, у него другая цена, другие перспективы. Гилерме – качественный товар. Теперь о психологическом аспекте. Он очень важен особенно для вратарей. Как говорил Анатолий Федорович Бышовец, «вратарь – это скотина особого рода». А Анатолий Федорович – очень тонкий психолог. Он, безусловно, прав. Вот Акинфеев, он не умеет играть через матч, с кем-то по очереди: сегодня - я, завтра - ты. То есть не любит конкуренции, он должен быть один. Конкуренция отражается в худшую сторону на его игре. И как его продавать на запад с такой особенностью! Западные специалисты тоже в курсе: если Акинфеев попадает в конкурентную среду, он не в своей тарелке. А есть вратари наоборот – нуждаются в конкуренции, и то, насколько часто ставят конкурента, является для них лакмусовой бумажкой, подстегивает… Но вот, говоря, о Гилерме – это «скотина» действительно «особого рода». С очень устойчивой психикой. Редко получает травмы. Пластичный. Высокий. Говорит по-русски. Правильно ведет себя – и в работе, и в быту. Поэтому он и в цене.

- И еще очень важно особенно для вратаря быть уверенным в завтрашнем дне, важна стабильность, защищенность. Одно дело, когда у него в тридцать два контакт 1+3, совсем другое - 3+3…

- Конечно, чем старше футболист, тем он больше мандражирует по поводу снижения зарплаты и интереса к себе. И когда с вратарем подписывают контракт на два года и говорят, будешь хорошо стоять – еще три года после этого отыграешь, у него совсем другой настрой. Сейчас Гилерме в России хорошо. Ему здесь нравится. И вот, что еще надо подчеркивать: Россия превратилась в страну с самыми лучшими стадионами в мире. Мы по инфраструктуре одни из лучших. Лондон был раньше на первом месте, теперь Москва. Сейчас «Динамо» открыли – сердце радуется. Семь стадионов первоклассных! Гилерме не на что жаловаться. Тренируется на отличной базе, живет в отличных гостиницах, играет на отличных стадионах…