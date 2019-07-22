В Хабаровске более 300 тысяч рублей потратили на зарядку с мэром

В Хабаровске прошли тренировки на открытом воздухе с участием мэра города Сергея Кравчука. Городская казна потратила на это 322 тысячи рублей.

Попасть на зарядку с мэром мог каждый желающий. Всего планируется провести 12 зарядок. Продлится спортивная акция до конца октября. Мероприятия проводятся по принципу софинансирования.

В пресс-службе администрации краевой столицы заверили, что это не PR-акция. В мэрии назвали зарядки с Кравчуком возможностью «донести до большинства неспортивных людей тезисы: заниматься спортом никогда не поздно, ты сможешь».

Однако, пользователи социальных сетей делятся мнением, что все-таки без саморекламы не обошлось, и таким образом градоначальник хочет повысить лояльность горожан.