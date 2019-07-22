«Зенит» уверенно победил «Сочи» 2:0

Сегодня, 21 июля на стадионе «Фишт» (Сочи) состоялся матч второго тура Премьер-Лиги России, в котором «Сочи» встретились с питерским «Зенитом» Арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва). Команды подходят к матчу в разном настроении. «Сочи» в 1-м туре уступили «Спартаку», в то время как действующий чемпион России «Зенит» обыграл новичка лиги «Тамбов». Предстоящий матч станет первым в истории взаимоотношения команд, поэтому есть смысл в нескольких словах рассказать о том, как появилась команда «Сочи».

Из пресс-релиза Ф/К «Зенита»: В Сочи давно начались проблемы с профессиональным футболом. А после чемпионата мира выяснилось, что на 44-тысячном Фиште некому играть. Для решения этой проблемы 6 июня 2018-го создали футбольный клуб Сочи, которому недавно исполнился год. Появился он не с нуля. Именно тогда состав и тренерский штаб Динамо Санкт-Петербург переехали на юг России и получили новое название. За год команда добилась почти невозможного: заняла 2 место в ФНЛ и вышла в РПЛ. Перед началом чемпионата пришли в клуб: Ибрагим Цаллагов (2 июля); Иван Новосельцев (2 июля); Дмитрий Полоз (4 июля); Владимир Обухов (7 июля); Эльмир Набиуллин (8 июля); Александр Карапетян (11 июля) все из «Зенита»; Сослан Джанаев (15 июля)Федор Кудряшов (11 июля).



На игре очень много сегодня на трибунах болельщиков "Зенита". По звуковой поддержке питерцы сегодня вряд ли будут ощущать себя гостями. Сочинцы включили высокий прессинг, но зенитовцы пока владеют мячом. Команды не включают с первых секунд максимальные скорости, спокойно пока что присматриваясь друг к другу. Первая атака гостей закончилась забросом на правый фланг атаки, но там Ерохин, не имея поддержки, выпустил мяч за боковую линию, не устояв под прессингом соперника. Размашисто играют сочинцы Обрезались в центре поля хозяева, и два нападающих "сине-бело-голубых" убегали в контратаку на троих соперников. Снова едва не провалились сочинцы по центральной оси в обороне, но Новосельцев в рискованном подкате сумел спасти свою команду от неприятностей. А ведь если бы Иван сыграл в ногу Дриусси - это была бы красная карточка. Сутормин сбрасывал мяч под удар Азмуну, но выстрел иранца принял на себя защитник. Ерохин получил мяч на месте левого вингера, откуда выполнял навесную подачу в штрафную площадку в направлении Азмуна, но первым на мяче оказался Миладинович.

Тренер «Сочи» Александр Точилин занервничал на своём месте под козырьком скамейки запасных. Не хочется ему мокнуть под дождём. Сергей Семак же просто не обращает внимания на осадки, продолжая оставаться у кромки поля. Мячом владеют зенитовцы, но без обострения в штрафной соперника, хотя давление на защитные линии сочинцов создают. Половина тайма позади, и пока что мы не видели в игре по-настоящему острых моментов, будем надеяться, что всё самое интересное нас ждёт впереди.Вот это да! Азмун вернулся в игру, и тут же вывалился 1 на 1 с Заболотным, обыграл его, но Миладинович успел помешать поразить ворота ценой жёлтой карточки. Питерцы негодуют, требуя удаление. На 29 мин арбитр назначает пенальти. Сам пострадавший взялся за исполнение удара с 11-метровой отметки, и сделал всё хладнокровно. Заболотный улетел в левый от себя угол ворот, в то время как Азмун несильно пробил по центру и счет становится 0:1, питерцы повели в счете. Вот так "Зенит", не особо прилагая усилий, вышел вперёд в этой встрече. Ни в коем случае не хороним интригу в этом матче - "Сочи" должен добавить в динамике и агрессии. Несмотря на то, что визуально газон на "Фиште" выглядит идеально, бегать футболистам по полю уже тяжеловато. Ливень в Сочи продолжается, и поле становится всё более вязким.

Очень много грубых нарушений правил со стороны сочинцев, уже вторую «желтую» карточку они получают. Зенитовцы контролируют мяч, арбитр добавил 2 мин. и свисток на перерыв.Очень тяжело футболистам даётся игра - огромная нагрузка идёт на мышцы. Ракицкий сейчас держится за пах, морщась от боли .Первый тайм окончен! С минимальным счётом 1:0 "Зенит" пока что обыгрывает "Сочи" в выездном матче на арене "Фишт".

Во 2-ом тайме игра пошла на встречных курсах ,зенитовцы взяли мяч под контроль на первых секундах второго тайма, спокойно справляясь с робким прессингом со стороны футболистов "Сочи". В перерыве матча по одной замене произошло в составе каждой из команд. У сочинцев вместо Ивана Миладиновича на поле вышел Игорь Юрганов. В "Зените" из-за повреждения на второй тайм не смог выйти Игорь Смольников, и вместо него встречу продолжает Денис Терентьев. Ничего пока что не предпринимают сочинцы. Понятно, что рисковать пока что рано, но всё же постепенно в агрессии стоило бы добавить.Опасный штрафной зарабатывают зенитовцы, пробил Сантос, но мяч пошёл выше ворот, поторопился Дуглас. Опасно! Сутормин в контратаке вошёл с мячом на правый край штрафной площади, и прицельно пробивал в дальний угол ворот, но свою команду сумел спасти Заболотный, совершивший классный сэйв. Опять опасно! Дриусси с правого края сбросил мяч в центр на Сутормина, который под прессингом двух защитников врывался по центру в штрафную площадку, но протолкнуть мяч мимо бросившегося навстречу Заболотного ему не удалось Весёлая игра пошла в эти минуты. Левым флангом зенитовцы теперь провели свою атаку с навесной подачей в центр, и головой по воротам пробивал Ерохин - Заболотный на месте.Спешка ни к чему хорошему не привела - обрезались хозяева поля, и длинным пасом Азмун был запущен в атаку, однако вовремя из ворот ринулся Заболотный, который за пределами штрафной площади успел в подкате выбить мяч уже практически из-под ног нападающего.Вторая замена в составе "Зенита": вместо Александра Ерохина на поле вышел Артём Дзюба. Аккуратней стоит работать в позиционных атаках "Сочи" - всё-таки долго их прощать за обрезки "Зенит" вряд ли станет. По стадиону объявили, что на матче присутствует 35 102 зрителя прекрасное число! Настоящий праздник футбола сегодня в Сочи., столько на футбольном матче на этом стадионе ещё не было.Опасно! Азмун с левого края неожиданно вывалился на ворота соперника после ошибки защитника, но не реализовал иранский нападающий выход 1 на 1 с Заболотным

На 88 мин Магомед Оздоев с подачи Артема Дзюбы забивает второй гол,"Зенит" выигрывает этот матч! Жирков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской площади, откуда Дзюба головой аккуратно сбросил мяч на Оздоева, и тот вколотил мяч в сетку метров с пяти. Счет становится 0:2. Звучит финальный свисток и победа действующего чемпиона, уверенная победа.