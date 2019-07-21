Полиция отпустила болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", задержанных в субботу, 20 июля, в Ростове-на-Дону. Болельщики "Спартака" были задержанных после матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова".

По данным управления МВД России по Ростовской области, на всех задержанных были составлены административные протоколы, - сообщает "Спорт-Экспресс". Сколько болельщиков задержала вчера полиция после матча на "Ростов-Арене", не называется.

СМИ писали о 8.

Журналист Василий Конов рассказал в своём Telegram-канале: "Официальная версия случившегося в Ростове после матча, которая находится в работе в данный момент, такова: устроили один выход для того, чтобы задержать тех, кто использовал пиротехнику во время матча. С помощью видеонаблюдения определили их и хотели выцепить из толпы. Болельщики встали на защиту друг друга и это привело к столкновениям".

Говорят, фанатов "Спартака" долго не выпускали из подтрибунного помещения. Между болельщиками и ОМОНом произошла драка. Полицейские якобы били болельщиков красно-белых дубинками.

Российская Премьер-Лига проводит проверку инцидента.

Кстати, матч завершился вничью - 2:2.