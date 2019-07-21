Легендарный российский теннисист, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса в американском Ньюпорте (США). О включении Кафельникова и двух теннисисток — францженки Мари Пирс и китаянки в Зал славы сообщается на сайте ATP.

Кафельников стал вторым россиянином, которого приняли в Зал славы. Первым был Марат Сафин.

Напомним, за свою спортивную карьеру Евгений Кафельников победил на турнире Большого шлема в одиночном разряде. Первую такую поюеду он завоевал на Открытом чемпионат Франции — Roland Garros в 1996 году. На том же турнире %афельников побеждал в парном разряде: с чешким теннисистом Даниэлем Вацеком (1996, 1997) и с Паулем Хархейсом (2002).

В 2000 году Кафельникова победил на Олимпийских играх в Сиднее. В 2002 году стал победителем Кубка Дэвиса в составе сборной России.