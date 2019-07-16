Александр Гацкан покидает «Ростов»

Матч «Ростова» со «Спартаком» станет последним в составе донского клуба для многолетнего капитана команды Александра Гацкана.

35-летний футболист, отыгравший в составе донского клуба десяток лет, в субботу проведет прощальный матч. В донской столице, даже сомневаться не приходится, это событие соберет полные трибуны стадиона. Даже несмотря на то, что игра начнется в 21.30 по московскому времени.

По данным «АН» Александр Гацкан будет теперь играть в составе ФК «Сочи».