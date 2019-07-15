После футбольного поражения министра спорта ждут побои

Горячие африканские футбольные болельщики после вылета сборной Республики Конго с Кубка Африки избили министра спорта страны Юга Нгуелонделе.



Как пишет "Спорт-экспресс", фанаты напали на чиновника после возвращения национальной команды из Египта и сорвали с него одежду.



Пока неизвестно, как физическое насилие скажется на эффективности управления конголезским футболом, но министр запомнит это поражение надолго. Если после побоев футболисты будут играть лучше, то прогрессивный конголезский опыт может быть распространён среди других стран FIFA.



