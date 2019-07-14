Психолог Хигир: Василий Кикнадзе – принципиальный, не способен участвовать в договорняках

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств знаковых фигур российского футбола. На очереди – генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Кикнадзе – грузинская фамилия, от глагола «блеять» и существительного «сын». Василий – с древнегреческого «Царственный». Александрович – с древнегреческого «Защитник людей». Сочетание имени отчества и фамилии говорит о том, что человек надежный, принципиальный. О принципиальности говорит и рождение в год Тигра (1962). Родился в феврале - натура неспокойная, очень упрямый, мужественный. Об упрямстве говорит и форма ушей. Боец по характеру. Очень деятельный, трудолюбивый. Думающий, отличный аналитик. Быстро реагирует, быстро принимает решения. Никогда не предаст, будет защищать друга до последнего. Не верит сплетням, не участвует в интригах. Бывает раздражительным, в таком состоянии может вступать в конфликты. Даже с начальством. Вспыльчивый, может резко ответить. Если считает, что прав, будет отстаивать свое мнение до конца. Как начальник примет решение, если даже большинство коллектива против. Доверяет себе, своему опыту и действует по принципу «Будет так, как я сказал». Упертый, переубедить его очень трудно. Может быстро сходиться с людьми и так же быстро расставаться, если почувствует какую-то фальшь. В «Локомотив» пришел, потому что работа ему по душе, но и чтобы заработать (немаловажный фактор). Морщины на лбу – не расслабляется, постоянно в стрессе. Семина уважает, не вмешивается в его работу. Не способен участвовать в договорных матчах, в подковерных делах. Считает, что в футболе должен действовать только спортивный принцип. Не очень открытый человек, никому не будет изливать душу.

Оценки (по десятибалльной системе) человеческих и профессиональных качеств Василия Кикнадзе от профессора Хигира:

- Демократичность - 8

- Работоспособность - 10

- Умение создать здоровую атмосферу в коллективе - 10

- Требовательность - 10

- Творческое начало - 10

- Аналитический ум - 10

- Самостоятельность - 10

- Чувство юмора - 7

- Дипломатичность - 5

- Общительность - 5

- Открытость - 4

- Конфликтность – 4

- Самолюбие – 7

- Самоирония, самокритика - 4

- Твердость характера - 10

- Упрямство - 10

- Умение приспосабливаться - 5

- Азартность - 10

- Способность пойти на риск - 8