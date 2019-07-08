Стало известно, что смерть 20-летней гандболистки сборной России Екатерины Королевой в Польше расследуют по статье уголовного кодекса "непредумышленное убийство". Представитель польской полиции Анна Карчевская сообщила о начале следственных действий.

В Польше погибла гандболистка сборной России

"Прокурор принял решение начать следствие по статье Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели", - предаёт её слова РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемых пока нет.

Ранее сообщалось, что член сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва утонула в водоёме рядом с игровыми кортами после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.