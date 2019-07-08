В Польше погибла гандболистка сборной России

Стало известно, что член сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Уточняется, что трагедия произошла после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки, девушке было 20 лет.

Об этом сообщили на официальном сайте Федерации гандбола России.

Согласно источнику, спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.

"Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации", - сказано в сообщении.

В организации добавили, что выражают соболезнования родным и близким Екатерины Королёвой.