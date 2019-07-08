//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт 13+

Владельцу "Спартака" Федуну все по барабану, люди для него пешки

8 июля 2019, 14:33 [«Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Владельцу "Спартака" Федуну все по барабану, люди для него пешки
globallookpress.com, © Dmitry Golubovich

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств знаковых лиц в российском футболе. На очереди – президент «Спартака» Леонид Федун.

 

Федун – от древнегреческого «Слуга божий». Леонид – от древнегреческого «Лев, Подобный Льву». Арнольдович - с древнегерманского «Орел, Воинственная царственная птица». Сочетание имени, отчества и фамилии говорит о том, что человек жестокий, эгоистичный, властолюбивый. Люди для него – пешки. Родился 5 апреля в год Обезьяны (1956) – умный, исключительно хитрый, выдумывает разные схемы для обогащения, но по характеру – пофигист. Ему все по барабану, в частности отношение болельщиков. «Спартак» ему нужен в первую очередь как источник прибыли. Умеет приспособиться. Себе на уме, обведет кого угодно вокруг пальца. Не любит проигрывать никому, в частности в споре, дискуссии. Темпераментный, вспыльчивый. Может и прикрикнуть на подчиненного. Часто не находит общий язык с людьми, в частности с тренерами, которых сменил больше десятка. Склонен верить сплетням. Внутренне одинокий. Никого к себе не подпускает. В разговоре часто рассеянный - думает о своем. Не очень общительный, во время сабантуя больше молчит. Внешне жесткий человек, старается, чтобы его так и воспринимали, на самом деле трусоват.  

Форма губ - аналитический ум, все ходы у него просчитаны. Сжатые губы – крайнее недовольство. По лицу видно, что человек брезгливый. Если от кого-то пахнет алкоголем или табаком, старается с этим человеком дел не иметь. Небольшой, но широкий подбородок -  расчетливость, эгоистичность.  

 

Оценки (по десятибалльной системе) человеческих и профессиональных качеств от профессора Хигира: 

 

- Чувство юмора - 2

- Дипломатичность - 8

- Общительность - 3

- Открытость - 2

- Ранимость - 10

- Самолюбие – 10

- Самоирония, самокритика – 3

- Меркантильность -  10

- Аналитический ум – 8

- Умение приспосабливаться - 10

- Упрямство - 8

- Самостоятельность в решениях – 10

- Азартность – 4

- Терпеливость – 4

- Жесткость – 3

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

«Вы – как Бог для Латвии!» Так приветствовали нового президента

«Вы – как Бог для Латвии!» Так приветствовали нового президента

Новый президент Латвии Эгил Левитс выступил перед народом возле Памятника Свободы. Г-н Левитс решил изменить традициям и пообщался лично с латвийцами.

//В мире

Министр экономики Германии сообщил о важности "Северного потока-2" и пообещал сохранить транзит газа через Украину

Министр экономики Германии сообщил о важности "Северного потока-2" и пообещал сохранить транзит газа через Украину

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал о вожности реализации проекта "Северный поток - 2" для Германии. "Северный поток - 2" не сделает Германию зависимой от российского газа, а принесет экономическую выгоду.

//Общество

"Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной", – сказала Симоньян про тележурналиста "Рустави-2"

"Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной", – сказала Симоньян про тележурналиста "Рустави-2"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как пришлось бы оскандалившемуся ведущему канала "Рустави 2" Георгию Габунии в ее деревне после оскорбления покойных родителей.

//В мире

Обнародованы кадры ракетного удара «партизан» ДНР по огневой точке ВСУ в Донбассе

Обнародованы кадры ракетного удара «партизан» ДНР по огневой точке ВСУ в Донбассе

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение долговременной огневой точки Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. ДОТ атаковали противотанковой управляемой ракетой.

//В мире

Соловьёв: «Грузинские вина? Нет, не слышал о таких»

Соловьёв: «Грузинские вина? Нет, не слышал о таких»

Российский журналист Владимир Соловьёв в соцсети призвал соотечественников «наказывать рублем» Грузию. По его мнению, ответ России на происходящее в Грузии должен быть «спокойным» и «прагматичным».

//Новости СМИ2

//Общество

Почему уволен глава ОВД по Басманному району Москвы

Почему уволен глава ОВД по Басманному району Москвы

В Москве уволен начальник отдела МВД по Басманному району Сергей Васильев. В сообщении пресс-служба московского управления МВД говорится, что Васильев уволен по результатам служебной проверки.

//В мире

Видео с атакованных киевскими силами позиций ДНР под Донецком появилось в сети

Видео с атакованных киевскими силами позиций ДНР под Донецком появилось в сети

В интернете опубликовали видео, снятое на атакованных киевскими военными позициях Народной милиции ДНР под Донецком. Данный ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале «Сводки ополчения».

//Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему они с Фриске не сыграли свадьбу

Шепелев признался, почему они с Фриске не сыграли свадьбу

Дмитрий Шепелев рассказал о своих отношениях с Жанной Фриске и признался, почему певица так и не стала его законной женой. Артистки не стало 4 года назад.

//Шоу-бизнес

Похудевшая и похорошевшая Анна Михалкова осмелилась опубликовать фото в купальнике

Похудевшая и похорошевшая Анна Михалкова осмелилась опубликовать фото в купальнике

Похудевшая и похорошевшая актриса Анна Михалкова осмелилась опубликовать фото в купальнике. Ранее 45 -летняя Михалкова никогда не была замечена в размещении своих пляжных снимков в соцсетях.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева рассекретила старшего сына

Альбина Джанабаева рассекретила старшего сына

Певица Альбина Джанабаева рассекретила старшего сына. Константину Меладзе сейчас 15 лет. Джанабаева и Валерий Меладзе полюбили друг друга, когда артист был женат на Ирине и они растили трех дочерей.

//Спорт

Начальник спорткоманды ЦСКА по самбо и дзюдо Алексей Поддубный: В ЦСКА слабых нет

Начальник спорткоманды ЦСКА по самбо и дзюдо Алексей Поддубный: В ЦСКА слабых нет

II Европейские игры завершились 30 июня в Минске. Две самбистки Центрального спортивного клуба армии Екатерина Оноприенко и Татьяна Казенюк завоевали золото в первый же день. Это не удивительно. Ведь ЦСКА – один из сильнейших клубов России, а их воспитанники – тому доказательство.

//В мире

Прогноз о начале Третьей мировой из-за изменений климата на Земле сделали ученые

Прогноз о начале Третьей мировой из-за изменений климата на Земле сделали ученые

Специалисты, работающие в научных учреждениях Австралии, пришли к выводу о неизбежности Третьей мировой войны. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//В мире

Поклонская ответила Зеленскому, "чей Крым"

Поклонская ответила Зеленскому, "чей Крым"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вопрос территориальной принадлежности Крымского полуострова не может быть вынесен на обсуждение.

//Общество

В Ханском дворце в Бахчисарае в ходе реставрации обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема

В Ханском дворце в Бахчисарае в ходе реставрации обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема

В Бахчисарае на территории Ханского дворца продолжаются противоаварийные и реставрационные работы, во время которых строители обнаружили неизвестные подземные ходы.

//live

Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Как известно, телеведущий Георгий Габуния в авторской передаче на «Рустави 2» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. О смелости иных телеведущих размышляет ведущий телепрограммы «Однако» Михаил ЛЕОНТЬЕВ...

//Спорт

Владельцу "Спартака" Федуну все по барабану, люди для него пешки

Владельцу "Спартака" Федуну все по барабану, люди для него пешки

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств знаковых лиц в российском футболе. На очереди – президент «Спартака» Леонид Федун.

//Общество

В Шереметьево не станут платить грузчикам по 200 тысяч

В Шереметьево не станут платить грузчикам по 200 тысяч

В московском аэропорту Шереметьево прокомментировали недавно появившуюся информацию о том, что зарплата грузчиков будет увеличена в пять раз и составит 200 тысяч рублей.

//В мире

Военкор сообщила о массовых потерях ВСУ после ответной атаки ДНР под Мариуполем

Военкор сообщила о массовых потерях ВСУ после ответной атаки ДНР под Мариуполем

Вооруженные силы Украины понесли массовые потери после ответного удара Народной милиции непризнанной ДНР под Мариуполем. Соответствующую информацию предоставила военный корреспондент Марина Харькова.

//Общество

После Прямой линии и слов Путина в Татарстане прекратили дело по оскорблению ЕР

После Прямой линии и слов Путина в Татарстане прекратили дело по оскорблению ЕР

Суд Сармановского района прекратил дело по обвинению местного жителя в оскорблении «Единой России». Об этом сообщили местные СМИ.

//В мире

Телемост Москва-Киев заставили отменить националисты

Телемост Москва-Киев заставили отменить националисты

Националисты вмешались в проведение планировавшегося телемоста, который связал бы простых людей из России и Украины. Проект планировали реализовать телеканалы Россия-1 и News one. Потом появились сообщения о его отмене.

//В мире

Бальбек о действиях украинских властей: "Шоу должно продолжаться!"

Бальбек о действиях украинских властей: "Шоу должно продолжаться!"

Крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что нынешние украинские власти во главе с президентом Зеленским больше занимаются «игрой на публику», чем решением насущных проблем страны.

//Общество

В ДТП на мотоцикле в центре Москвы ночью погиб сын известного бизнесмена - владельца колбасных заводов

В ДТП на мотоцикле в центре Москвы ночью погиб сын известного бизнесмена - владельца колбасных заводов

В Москве в ночь на понедельник разбился на мотоцикле сын известного бизнесмена, владеющего заводами по производству колбасных изделий Владимира Маругова Александр Маругов. Александру было 25 лет.

//В мире

Предсказаны катастрофические последствия для Украины возможного шага новой Рады

Предсказаны катастрофические последствия для Украины возможного шага новой Рады

Отмена моратория на продажу земли на Украине приведет к катастрофическим последствиям для бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

//В мире

Телемоста «Киев-Москва» не будет

Телемоста «Киев-Москва» не будет

Руководство украинского телеканала NewOne приняло решение отменить намеченный на 12 июля телемост с Москвой из соображений безопасности. Сотрудники канала и их семьи стали получать угрозы расправы.

//В мире

Восток и Запад может поссорить мусор

Восток и Запад может поссорить мусор

Причиной противостояния Востока и Запада являются далеко не политические и экономические факторы. Всё упирается в мусор.

//В мире

Песков прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным и обсудить Крым и Донбасс с участием США, ФРГ, Франции

Песков прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным и обсудить Крым и Донбасс с участием США, ФРГ, Франции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры.

//Политика

Зеленский позвал Путина «поговорить»

Зеленский позвал Путина «поговорить»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске и лично обсудить вопросы Крыма и Донбасса. На подобный шаг Зеленский решился после анонса телемоста «Надо поговорить» между Москвой и Киевом.

//Новости партнеров

//В мире

В Латвии новый президент. Официально

В Латвии новый президент. Официально

Эгил Левитс, судья Суда ЕС, был избран на пост президента Латвии 29 мая. Сегодня, 8 июля, он вступил в должность. Официально. В 9 часов утра состоялось внеочередное заседание в Сейме, на котором новый президент Латвии Эгил Левитс принес торжественную клятву. Но ее пришлось произнести дважды.

//Общество

Ведущая телемоста с Украиной рассказала о предполагаемых темах

Ведущая телемоста с Украиной рассказала о предполагаемых темах

Российская телеведущая Мария Ситтель призналась, что для неё не стала удивительной реакция украинских политиков на предстоящий телемост между Москвой и Киевом.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая заинтриговала. Актриса может побриться наголо

Юлия Высоцкая заинтриговала. Актриса может побриться наголо

Принято считать, если в жизни женщины происходят какие-то перемены, она меняет прическу. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая однажды побрилась наголо. Это была необходимость, предстояли съемки в кинофильме "Рай".

//Общество

«Виртуальная лихорадка» несёт убытки

«Виртуальная лихорадка» несёт убытки

В начале прошлогоднего лета нижегородские магазины, торгующие компьютерными комплектующими, испытали дефицит. Все ранее доступные видеокарты смели покупатели, жаждавшие заняться добычей биткоинов (майнингом). Торговцы учли возросший спрос и увеличили цены в 1,5 раза

//В мире

Экс-премьер Украины нашел виновных в обострении ситуации в Донбассе при Зеленском

Экс-премьер Украины нашел виновных в обострении ситуации в Донбассе при Зеленском

Бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров объяснил обострение ситуации в зоне конфликта в Донбассе, начавшееся после вступления в должность президента Владимира Зеленского.

//В мире

Какие вузы предпочитают латвийцы?

Какие вузы предпочитают латвийцы?

В этом году правительство преподнесло поступающим в вузы Латвии подарок: учиться по-русски уже никто не сможет. Нигде в Латвии. Но есть альтернатива – английский язык. Многие вузы Латвии предлагают больше программ на английском языке, особенно по таким направлениям, как менеджмент, бизнес, финансовый аналитик.

//Новости СМИ2

//Экономика

Россиянам могут запретить валютные вклады

Россиянам могут запретить валютные вклады

В Банке России на закрытой встрече с игроками финансового рынка обсудили возможность запрета для россиян делать вклады в иностранной валюте. Подобные сбережения могут признать инвестиционными инструментами, доступными только квалифицированным инвесторам.

//Происшествия

Вырубка леса - причина наводнения в Иркутской области?

Вырубка леса - причина наводнения в Иркутской области?

Экологи фонда «Серебряная тайга» провели исследование причин наводнения в Иркутской области, и пришли к не утешающим выводам. Одной из главных причин трагедии, которая унесла из жизни 22 человек, является незаконная вырубка леса.

//Общество

Названы российские регионы с самыми высокими доходами населения

Названы российские регионы с самыми высокими доходами населения

Названы 10 российских регионов с самыми высокими доходами населения. Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

//В мире

"Беда грузин", - прокомментировала Мария Захарова поведение телеведущего "Рустави 2" Георгия Габуния

"Беда грузин", - прокомментировала Мария Захарова поведение телеведущего "Рустави 2" Георгия Габуния

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коротко прокомментировала поведение грузинксого тележурналиста, ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния. "Беда грузин", - оценила она инциндент.

//Общество

Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны

Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны

Обозначены российские города, которые могут подвергнуться нападению и быть уничтожены в случае начала ядерного конфликта. Данной теме посвящен материал, который появился в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри открыла бутылку силой голоса

Мэрайя Кэри открыла бутылку силой голоса

Известная американская певица Мэрайя Кэри решила поразить своих поклонников и приняла участие в популярном челлендже с открыванием бутылки. Однако звезда смогла открыть бутылку, даже не прикасаясь к ней.

//Новости МирТесен

//Общество

Россияне устроили заплыв через Волгу из Нижегородской в Ивановскую область

Россияне устроили заплыв через Волгу из Нижегородской в Ивановскую область

Россияне устроили заплыв через Волгу из Нижегородской области в Ивановскую. Спортсменам предстояло переплать Горьковское водохранилище, расстояние три километра. Температура воды 30 июня была плюс 15 градусов.

//Политика

Вакарчук выступил на митинге против телемоста с Россией

Вакарчук выступил на митинге против телемоста с Россией

Украинский музыкант и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук крайне негативно отнёсся к намеченному телемосту между Киевом и Москвой. Члены его партии протестуют возле офиса телеканала.

//Политика

Губернаторы каких областей могут уйти в отставку в ближайшее время

Губернаторы каких областей могут уйти в отставку в ближайшее время

Три источника, близких к администрации президента РФ, рассказали, что осенью могут покинуть свои кресла губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

//Непознанное

Выложены пророчества православных старцев об участии России в Третьей мировой

Выложены пророчества православных старцев об участии России в Третьей мировой

Православные старцы, жившие в первой половине XX века, оставили предсказания об участии России в Третьей мировой. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Здоровье

Врачи рассказали, как понизить давление и привести тело в норму

Врачи рассказали, как понизить давление и привести тело в норму

Специалисты уверены: контролировать скачки артериального давления можно при помощи занятий спортом. Комплекс физических упражнений может не только держать мышцы в тонусе, но и снизить давление.

//Общество

Бомж на час, или Разоблачения мэром Куатемок своих подчинённых

Бомж на час, или Разоблачения мэром Куатемок своих подчинённых

Глава мексиканского города Куатемок лично проверил работу социальных служб и городских учреждений c лицами с ограниченными возможностями. Для этого мэр города перевоплотился в образ инвалида без определённого места жительства. Итоги эксперимента разочаровали градоначальника - ему практически нигде не помогли и не пошли на встречу.

//В мире

Cоюз журналистов Украины возмутился проведением телемоста между российским и украинским телеканалами

Cоюз журналистов Украины возмутился проведением телемоста между российским и украинским телеканалами

Национальный союз журналистов Украины возмутился планом проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом «Россия 24» и осудил эту идею.

//Политика

В Минтрансе рассказали, когда россияне вновь полетят в Грузию

В Минтрансе рассказали, когда россияне вновь полетят в Грузию

В Министерстве транспорта России рассказали, при каких условиях авиакомпании вновь смогут совершать перелёты из Грузии в Россию. Запрет на полёты вступил в силу в понедельник, 8 июля.

//В мире

Военные ВСУ уничтожили на передовой под Докучаевском командира разведгруппы ДНР

Военные ВСУ уничтожили на передовой под Докучаевском командира разведгруппы ДНР

В зоне конфликта в Донбассе погиб командир разведки одной из бригад ДНР Евгений Новиков. Известие о ликвидации Новикова опубликовал в социальной сети Facebook 137-й отдельный батальон морской пехоты ВСУ.

//В мире

Браслет Зеленского вызвал множество споров в Сети

Браслет Зеленского вызвал множество споров в Сети

Украинский лидер Владимир Зеленский не перестаёт вызывать вопросы у граждан своей страны. На этот раз жителей Украины заинтересовал странный жёлтый браслет, появившийся на руке у президента.

//Общество

СМИ пишут о повышении зарплаты грузчикам в Шереметьево до 200 тыс. руб. Но проблема с багажом пока осталась

СМИ пишут о повышении зарплаты грузчикам в Шереметьево до 200 тыс. руб. Но проблема с багажом пока осталась

В компании, занимающейся багажом в аэропорту "Шереметьево", сменилось руководство. Грузчикам подняли зарплаты в несколько раз - до 200 тысяч рублей. Но проблемы с багажом пока не решились.

//Здоровье

Полезны ли грибы для здоровья – рассказали врачи

Полезны ли грибы для здоровья – рассказали врачи

Российские врачи объяснили, какую пользу для здоровья могут принести грибы. Эксперты отмечают, что речь идёт о грибах, собранных в «чистых» местах. Грибы, выросшие вдоль автодорог и неподалёку от промышленных предприятий, могут быть токсичными.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нарколог оценил странное поведение Зеленского
2

В Питере пара любовников выпала из окна девятого этажа во время близости. Мужчине удивительно повезло
3

«У каждого свой страх. Я больше всего боюсь за дочку», призналась борющаяся с алкоголизмом и депрессией Марина Хлебникова
4

Актриса и многодетная мама Мария Порошина показала фото в нарядном платье с глубоким декольте
5

Анна Семенович опубликовала для мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры