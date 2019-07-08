Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств знаковых лиц в российском футболе. На очереди – президент «Спартака» Леонид Федун.

Федун – от древнегреческого «Слуга божий». Леонид – от древнегреческого «Лев, Подобный Льву». Арнольдович - с древнегерманского «Орел, Воинственная царственная птица». Сочетание имени, отчества и фамилии говорит о том, что человек жестокий, эгоистичный, властолюбивый. Люди для него – пешки. Родился 5 апреля в год Обезьяны (1956) – умный, исключительно хитрый, выдумывает разные схемы для обогащения, но по характеру – пофигист. Ему все по барабану, в частности отношение болельщиков. «Спартак» ему нужен в первую очередь как источник прибыли. Умеет приспособиться. Себе на уме, обведет кого угодно вокруг пальца. Не любит проигрывать никому, в частности в споре, дискуссии. Темпераментный, вспыльчивый. Может и прикрикнуть на подчиненного. Часто не находит общий язык с людьми, в частности с тренерами, которых сменил больше десятка. Склонен верить сплетням. Внутренне одинокий. Никого к себе не подпускает. В разговоре часто рассеянный - думает о своем. Не очень общительный, во время сабантуя больше молчит. Внешне жесткий человек, старается, чтобы его так и воспринимали, на самом деле трусоват.

Форма губ - аналитический ум, все ходы у него просчитаны. Сжатые губы – крайнее недовольство. По лицу видно, что человек брезгливый. Если от кого-то пахнет алкоголем или табаком, старается с этим человеком дел не иметь. Небольшой, но широкий подбородок - расчетливость, эгоистичность.

Оценки (по десятибалльной системе) человеческих и профессиональных качеств от профессора Хигира:

- Чувство юмора - 2

- Дипломатичность - 8

- Общительность - 3

- Открытость - 2

- Ранимость - 10

- Самолюбие – 10

- Самоирония, самокритика – 3

- Меркантильность - 10

- Аналитический ум – 8

- Умение приспосабливаться - 10

- Упрямство - 8

- Самостоятельность в решениях – 10

- Азартность – 4

- Терпеливость – 4

- Жесткость – 3