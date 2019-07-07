Петрушин: Второй гол Азмуна и первый Миранчука – украшение матча

В матче на Суперкубок России «Локомотив» обыграл «Зенит» 3:2. По просьбе еженедельника «Аргументы недели» голы комментирует бывший игрок московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин.

«Первый гол Миранчук забил очень здорово – убрал, как говорится, Жиркова на замахе, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин. - У Леши было три варианта: бить с правой, делать прострел и убрать мяч себе под левую. И вот к последнему варианту Жирков оказался не готов. Хотя знал, конечно, что Миранчук левша. Это лишний раз доказывает, что Жирков все-таки не чистый защитник, не просчитал эти варианты. Может, и партнеры ошиблись – позиционно: надо было быть поближе.

Второй голевой удар Миранчука был, конечно, не из категории неберущихся. Лунев ошибся. Да и гол Смолова тоже на его совести: ближний угол - это для вратаря святое.

Азмун забил второй мяч просто сумасшедший! Центральный защитник Мурило вроде все делал правильно, оказался рядом с нападающим, но слишком рядом – что и сыграло для него злую шутку. Азмун развернулся одним касанием и пробил с носка. Этот гол и первый Миранчука – украшение матча.

Первый гол Азмуна, казалось бы, случайный – защитник неудачно «снял» мяч с ноги Дзюбы. Но что такое настоящий нападающий? Тот, кто такие мячи ждет. Я всегда привожу пример Герда Мюллера – все мячи он забивал из штрафной и вратарской, то есть оказывался всегда там, где надо в нужный момент».