Начальник спорткоманды ЦСКА по самбо и дзюдо Алексей Поддубный: В ЦСКА слабых нет

II Европейские игры завершились 30 июня в Минске. Две самбистки Центрального спортивного клуба армии Екатерина Оноприенко и Татьяна Казенюк завоевали золото в первый же день. Это не удивительно. Ведь ЦСКА – один из сильнейших клубов России, а их воспитанники – тому доказательство.

Начальник спортивной команды ЦСКА по дзюдо и самбо, майор Вооруженных Сил России Алексей Евгеньевич Поддубный рассказал «Аргументам Недели», как попасть в спорткоманду армии и какое главное достижение ЦСКА.

– Алексей Евгеньевич, в России военнослужащих обучают самбо с 20-х годов. Какие изменения претерпела система обучения за эти годы?

– Сейчас у нас есть специальная направленность физического воспитания. Она учитывает индивидуальные особенности спортсмена. Технике и тактике обучают последовательно, а основа тренировочного процесса – адаптация организма к физическим нагрузкам во время тренировок. Большее внимание уделяется и оценке возможностей спортсмена, углубляются медицинские обследования. Все это влияло и влияет на изменение правил и даже судейство.

– Когда направление самбо и дзюдо открылось в клубе армии? Как это было?

– В 1930 году инспектор физической подготовки РККА и основатель борьбы вольного стиля Ощепков Василий Сергеевич распорядился создать на базе спортивного отдела Центрального дома Красной Армии секцию борьбы вольного стиля и курсы по подготовке инструкторов для работы с начинающими спортсменами. Позже эту борьбу назвали самбо.

Одним из учеников и последователей Ощепкова был Георгий Николаевич Звягинцев. Он около 30 лет отдал тренерской работе в Вооруженных Силах и ЦСКА, подготовил большое количество ведущих спортсменов страны. Его воспитанники – чемпионы и призеры международного уровня, среди них более 300 мастеров спорта.

В марте 1973 года была основана команда армии по дзюдо. Произошло разделение команды борьбы самбо на две самостоятельные. Тут же стали проводиться совместные тренировки на базе ЦСКА во Дворце тяжелой атлетики, а в дальнейшем во Дворце спортивных единоборств.

– Как устроена работа спорткоманды ЦСКА по самбо и дзюдо сегодня?

– Начальник команды занимается военной и административной работой, то есть работой с документами. Он отвечает за результат команды перед руководством клуба. Ему помогают штатные тренеры по дзюдо, самбо и тхэквондо. Они проводят тренировки, занимаются отбором наиболее перспективных спортсменов в штатную команду, участвуют в подготовке спортсменов к соревнованиям на учебно-тренировочных сборах.

Тренерский коллектив ЦСКА состоит из квалифицированных тренеров с большим опытом работы. Благодаря поддержке руководства Министерства обороны для спортсменов в ЦСКА созданы самые лучшие условия среди всех силовых структур России.

– Как попасть в спорткоманду ЦСКА? Какие критерии отбора?

– На проход в штатную команду ЦСКА очень высокая конкуренция. Ведется жесткий отбор кандидатов, при этом недостаточно быть даже чемпионом страны. Чтобы попасть в команду, необходимо иметь опыт международных стартов с хорошим результатом. Это связано с тем, что команда ежегодно выступает на чемпионатах мира среди военнослужащих. Они соревнуются с иностранными спортсменами и должны показывать высокую техническую и тактическую подготовку. Более того, по традиции прошлых лет им нужно занять ведущую позицию на турнире. Будучи военнослужащими, помимо перечисленных качеств, наши спортсмены должны обладать сильными моральными качествами, быть достойными представителями Вооруженных сил РФ не только в пределах, но и за пределами нашей Родины.

– Назовите самых перспективных воспитанников спорткоманды ЦСКА. Чем они выделяются?

– Выделить кого-то одного из команды сложно, потому что все они – спортсмены высокого уровня. В команде нет слабых, наши ребята имеют огромный спортивный опыт самых различных турниров. Наши воспитанники – неоднократные чемпионы и призеры России, Европы, мира, различных международных турниров «Гран-При», Гранд-Шлем», участники Олимпийских игр. Объединяет их всех целеустремленность, трудолюбие и фанатичная преданность своему делу, которому они посвятили себя, отказываясь от многих соблазнов жизни. И как каждый солдат мечтает стать генералом, так и каждый спортсмен мечтает стать Олимпийским чемпионом, а тренерский состав во главе с руководством клуба оказывает им всестороннюю помощь и поддержку.

– Что в приоритете у армейцев: массовость или результат?

– В войсках, для развития физических качеств военнослужащих, конечно, в приоритете массовость. Но клубу, представляющему спортсменов на всероссийской и международной арене недостаточно иметь только количество, для нас в приоритете высокие спортивные результаты. Потом количество перерастает в качество, одно без другого невозможно.

– По-вашему мнению, какое главное достижение спорткоманды ЦСКА?

– Воспитание в наших спортсменах патриотического сознания, чувства гордости за принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, ответственности за судьбу Отечества. Результат этого – успешное выступление спортсменов команды на всевозможных стартах внутри страны и за рубежом. Наши воспитанники не раз доказывали свое превосходство. Они становятся чемпионами и обладателями высших наград и званий. В честь этих побед не раз поднималось знамя и включался гимн нашей страны.

– Были ли случаи, когда единоборства помогали вам в обычной жизни?

– Борьба сформировала во мне стремление к здоровому образу жизни, гармоничному физическому и духовному развитию. Я стал выносливее, сильнее, быстрее, ловчее. Воспитал в себе психическую устойчивость, уверенность, смелость и решительность, упорство и выдержку. Все это действительно прививают единоборства, а потом помогают в обычной жизни.

– Военная служба оказала влияние на выбор вами профессии?

– Решающее влияния оказал спорт. Учась в Суворовском военном училище, я с удовольствием им занимался. Предпочтение отдавал единоборствам: дзюдо и самбо. После окончания Суворовского военного училища, поступил в Военный институт физической культуры, а потом окончательно определил свою профессию. Конечно, продолжал заниматься борьбой. После выпуска из Военного института физической культуры я пошел служить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Тогда у меня была возможность тренироваться и тренировать других, уделяя много времени любимому занятию. Считаю большой удачей назначение меня начальником спорткоманды ФАУ МО РФ ЦСКА. Здесь я могу полностью посвятить себя выбранной профессии.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА