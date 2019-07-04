«Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» 1:2

Сегодня, 4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле стадиона «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском городе Пёллау «Краснодар» встретился с московским «Спартаком». Арбитр матча Кристофер Ягер. “Краснодар” стал главным фаворитом на Кубке “Матч Премьер”, так как выиграл два матча подряд.В двух первых матчах турнира «Краснодар» не просто одержал победы, но и сохранил ворота на замке.

Игра началась атакой спартаковцев, Стоцкий сбивает Бакаева на правом фланге, Фернанадо готов исполнить этот штрафной удар, мяч прилетел в руки голкипера «быков» Сафонова.

Москвичи дважды уже пробовали забрасывать мяч по флангу, но оба раза соперник такой ход просчитал. Довольно неспешно начинают матч команды. Игроки пока нащупывают связи в таких жарких условиях."Спартак" отдает мяч "Краснодару" и занимает позиции в обороне. Номинальные гости спокойно владеют мячом, но без продвижения вперед. Рассказов в борьбе за мяч с Намли получает повреждение. В матче пауза, Рассказов готов продолжить игру, Олег Кононов воспользовался паузой с пользой, дав ценные указания Понсе.

«Краснодар» показывает максимальный результат на турнире в Австрии, но пока «быки» конечно далеки от своей оптимальной формы. Не думаю, что нас ждет товарищеская игра, ведь соперники предельно мотивированны. У обеих команд сохранились шансы на итоговую победу в Кубке. Скучают вратари пока по полной программе, мяч почти все время находится в центральной зоне. Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте. Ничего не получается у команд в позиционном нападении. Все зоны плотно перекрыты. На 15 мин первый угловой подают спартаковцы, но навес перехватили «быки». Успокоилась окончательно и без того не слишком активная игра. Прошел задор у команд и накопилась легкая усталость от жары. Мусаев почти не покидает бровку, постоянно что-то подсказывает. Кононов же выходил лишь пару раз пока.

Зобнин получил мяч в центре штрафной и пробил из выгодой позиции мимо ворот. А такие моменты надо решать в свою пользу. Ничего острого у "Спартака" не выходит. "Краснодар" устраивает высокий прессинг, не дает развернуться.Быстрый ответ номинальных гостей, Ари наносит удар низом с 23 метров, Максименко отбил мяч перед собой, а дальше Фернандо подстраховал. Судья приглашает игроков на водопой, жарко в Австрии. Очень много стыков, борьба на каждом участке поля

На 27 мин. хорошо со штрафного пробил Ари, мяч прошел рядом с перекладиной. "Краснодар" не позволяет сопернику полноценно захватить инициативу. Более высокий процент владения мячом со стороны москвичей не выглядит критическим. Очень часто мяч гуляет в линии обороны "Краснодара. Защитники пытаются начинать атаки, пока остроты из этого не добыли.

Несколько хороших комбинаций провели спартаковцы, были близки к взятию ворот, но удача была за « Краснодар» Много борьбы, буквально за каждый метр поля, толкаются футболисты, арбитр пока обходится без карточек.

На 38 мин. оригинальную комбинацию разыграли игроки «Краснодара». Атака по центру, Ольссон показал всем, что будет наносить удар по воротам, но вместо этого покатил на Руслана Камболова, который без труда переиграл Максименко и открыл счет: 0:1

Москвичи пошли в атаку большими силами, долго и упорно возились с мячом, но извлечь опасности не получилось.С помощью высоких забросов в штрафную площадь атакуют москвичи, но борьбу за мяч они полностью проигрывают, надо что-то менять. Камболов присел на поле, держась за заднюю поверхность бедра, пауза в игре. Доиграть первый тайм Руслан должен, а вот выход на второй тайм под большим вопросом. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме активизировались «быки» Вандересон решается на удар из-за пределов штрафной, Максименко легко справился. "Краснодар" стремится как можно скорее закидывать мяч в линию атаки, чтобы не позволять "Спартаку" прижиматься всеми силами, закрывая все зоны. Во второй раз в матче за "Спартак" играет штанга, Вандерсона оставили совсем одного на линии вратарской.

У нас на поле разыгрались страсти, Джикия грубо обошелся с соперником , Зобнин ответил, всё закончилось «желтыми» карточками. Замены у "Спартака". Адриано, Жано и Ломовиицкий сыграют теперь, а отдыхать отправились Игнатов, Ханни, Понсе.

"Краснодар" сохраняет территориальное преимущество, тогда как москвичи никак не могут перестроить игру в связи с необходимостью отыгрываться.

На 64 мин гол забивает Бакаев и сравнивает счет 1:1, А было так :Бакаев сместился к линии штрафной и пробил точно в ближний угол ворот. Сафонов бессилен. Но не долго радовались болельщики «Спартака», Быстрый ответ от "Краснодара", Петров прострелил вдоль ворот, Кутепов упустил Ари, который в касание отправил мяч в дальний угол.— 1: 2

"Краснодар" сразу же отправился в ответное наступление, но ничего в нем не добился. Теперь "Спартак" практикуется в передачах на своей половине поля, но всё это без какой-либо опасности .Отходит в оборону "Краснодар", и завладевшие мячом футболисты "Спартака" впадают в ступор, не видя продолжение атаки. Матч близится к концовке, и страсти накаляются. Игроки спорят друг с другом. Может и красные карточки последуют.

Футболисты «Краснодара» играют на удержание счета. Много борьбы в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Краснодара" и без всякого стеснения садятся глубоко всем составом, организуя прессинг лишь недалеко от своей штрафной, этого достаточно. Перемещение "Краснодара" в атаку всё-таки случилось, но было крайне хаотичным, сумбурным и невыразительным. Звучит финальный свисток арбитра и фиксируем четвёртую победу «Краснодара». Подопечные Мурада Мусаева этой победой обеспечили себе победу в данном турнире. Поздравляем!