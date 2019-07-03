ЦСКА проиграли « Ростову» 1:2

Сегодня, 3 июля, состоялся поединок ЦСКА – Ростов в Австрии (3 тур), в дружеской атмосфере стадиона «Шпортплац ТСВ Пёллау». Арбитр матча назначен Рене Айснер (Австрия) Армейцы уже не смогут стать обладателями Кубка Париматч Премьер, так как проиграли два матча из двух. Во 2 туре они устроили настоящее побоище с московским “Спартаком”. Набабкин получил красную карточку за потасовку с Адриано, а сами “красно-синие” пропустили три мяча и проиграли встречу, забив лишь однажды.

Игра началась и ростовчане с первых мин. захватили инициативу, Нисимура входит в штрафную площадку с левого фланга и бьет в ближний угол - Песьяков переводит мяч на корнер.Угловой удар опасным не получился, мяч был отправлен в центр штрафной площадки, где находились лишь игроки "Ростова" они еще имеет возможность занять второе место, как минимум. Поэтому очевидно, на чьей стороне в этом противостоянии будет мотивация. Хоть турнир и товарищеский, но накал страстей просто преобладает в отдельных поединках

Много позиционной игры у обеих команд, пока без обострения, не успел дописать этот текст, как на 9 мин из пределов штрафной площадки пробивает Шомуродов, отправляя мяч точно в угол и счет открыт -0:1 Вот она прелесть контратак. Прекрасный быстрый выход из обороны в атаку, и счет открыт. Теперь ждем ответ "армейцев". Высокий прессинг включает "Ростов", но отобрать мяч у оппонента не получается. Ростовчане показывают хорошее движение, темп и ритм игры. "Ростов" берет мяч под контроль, владея им пока на своей половине поля. Корнер обошелся без остроты, дело до удара так и не дошло, "армейцы" сняли верх.Трудно объяснить такое мощное доминирование ростовчан, может быть у игроков ЦСКА тяжёлые нагрузки на тренировках

На 28 мин. в суматохе у ворот Обляков пробил и попал в голкипера Песьякова, а Федор Чалов оказался первым на добивании и счет становится 1:1 Казалось, что "Ростов" отодвинул игру от своих ворот, даже стал действовать активнее, но одна хорошая атака ЦСКА, которая устанавливает равенство.

Наконец- то стал держатся мяч у "армейцев", точные короткие передачи, которые позволяют выйти из-под прессинга противника. Виктор Ганчаренко воспользовался паузой, дав указания двум подопечным - Магнуссону и Нисимуре. После стандартного штрафного Акинфеев спасает свои ворота, ростовчане продолжают штурм ворот ЦСКА Угловой удар выполнил "Ростов", но выше всех выпрыгнул Такума Нисимура и мяч вынес.

ЦСКА на старте данного предсезонного турнира проиграл дважды подряд. Армейцы блекло смотрелись в матче с “Краснодаром” (0:1), а затем еще и уступили принципиальному сопернику “Спартаку” (1:3). Мне кажется, что даже несмотря на товарищеский статус игр, армейцы должны разозлиться и постараться действовать в предстоящей игре с ростовчанами намного агрессивнее, чем до этого. Но получилось, что агрессивнее действовали ростовчане. Элдор Шомуродов играет на Ионова, получает пас в ответ и выстреливает в ближний угол - мяч в сетке, а счет: 1:2 На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме как обычно пошли массовые замены, надо дать всем поиграть: 3-и замены у «Ростова» и 4-е у ЦСКА.

“Ростов” выглядит вполне сбалансированной командой, которая знает, что хочет и как этого достигнуть. Валерий Карпин выстроил боеспособный коллектив, который действует по своим возможностям. Сначала ростовчане подловили “Спартак” (0:2), но затем проиграли “Краснодару” (0:3).А теперь не дают расслабиться ЦСКА.

После перерыва скорости упали, очень медленно развивают атаки армейцы, плохо открываются партнёры, мало движения в центре. В противовес ростовчане, благодаря движению, открывают свободные зоны у армейцев жаль только, что эти возможности редко завершаются ключевой передачей для нанесения удара по воротам. Обляков исполняет штрафной удар, хорошая подача, но никто из партнеров до мяча не добирается. Шомуродов бьет по воротам головой после кросса с левого фланга - прямо в руки голкиперу.

Подводя итоги этого матча можно отметить, что ЦСКА не лучшим образом выглядит на Кубке «Матч Премьер». Если неудачу против «Краснодара» еще можно было списать на невезение, то поражение в дерби стало итогом многочисленных системных ошибок. «Красно-синие» часто позволяли себе панику в обороне: невнятные выносы мяча из штрафной приводили к частым атакам соперника вторым темпом, которые оборачивались голами.

«Ростов» выглядит предпочтительнее, надо отметить огромную работу, которую проделал главный тренер Валерий Карпин, ростовчане нуждаются в усилении атакующей линии и глубины состава.