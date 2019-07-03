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Химки негодуют

ФНЛ поощряет пресс-службы футбольных клубов нарушителей

3 июля 2019, 21:42 [«Аргументы Недели», Иван ЗАХЛЕСТИН ]

Химки негодуют

На днях Информационный департамент ФНЛ (Футбольная национальная лига) подвёл итоги сезона 2018/19 и наградил победителей в различных номинациях, связанных с работой пресс-служб. Как сообщается, приз за лучший дизайн программок к матчам достался волгоградскому клубу «Ротор». «Несколько странное решение», скажут вам, к примеру, в Химках.

На матч 27-го тура «Ротор» выпустил программку на обложке которой был напечатан кадр из фильма «Ширли-Мырли» с героем Олега Табакова. Он в этот момент произносит фразу, которая оскорбляет другого героя фильма называя его в грубой форме представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, которого видели в Химках. 

- Я видел эту программку. Может, это и креативно, но не очень красиво. Какая у нас может быть реакция на такое? Люди же понимали, что они делают. Я как генеральный директор не разрешил бы делать такую программку этим креативным людям. А если они сделали это без ведома гендиректора, я бы выгнал всех. Будет ли реакция клуба на это? Сейчас будем думать. В любом случае наш клуб осуждает такие вещи», - сказал прессе после инцидента генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов.

Клуб «Ротор» извинений не принес. Во всяком случае мы их не видели и не слышали. Если учесть, что  кадр фильма скорее всего опубликован без разрешения правообладателя интеллектуальной собственностью, то волгоградцы облажались дважды. Но они считают это креативом! Однако между креативом, или как сейчас говорят «троллингом» и этикой большая разница.

Кстати, «Ротор» практически постоянно нарушал авторские права, публикуя кадры как из отечественных кинолент, так и зарубежных. К примеру, Никита Михалков может подать иск на использование в коммерческой деятельности кадров из  киноленты «Сибирский цирюльник», да ещё опубликовав на обложке актрису с сигаретой. Есть обложка и с распитием спиртных напитков. Таким образом ФНЛ, наградив пресс-службу волгоградского клуба поощрила и использование чужой интеллектуальной собственности, и оскорбление достоинства, и пропаганду курения и с алкоголем. И куда смотрит наше футбольное сообщество?

 

 

 

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