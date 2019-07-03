Психолог Хигир: Тренер «Ахмата» Рахимов не лебезит перед Кадыровым и этим импонирует ему

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди – тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.

Рахимов – с арабского «Милосердный, Доброжелательный». Рашид – с арабского «Предводитель, Ведущий». Маматкулович – с тюркского «Прославленный воин Аллаха».

Очень хорошее сочетание имени отчества и фамилии. В нем заложена и воинственность, и руководящая роль в каком-то деле (в данном случае – в «Ахмате»), и порядочность. Родился в год Змеи (1965) – это хитрость. В марте (18-го) - чувствительность. Характер сложный. Взял гораздо больше от матери, чем от отца. Прямой. Если во время сбора кто-то его не удовлетворяет, скажет в лицо – что в команду не берет. Не перепоручает помощникам. Не любит проигрывать ни в чем, в том числе и в спорах. Если, к примеру, игрок что-то не понимает или не соглашается в чем-то, не успокоится, пока не докажет правоту. Большой спорщик. Когда разговор на бытовые темы – спокойный, но когда речь заходит о футболе – возбуждается.

Не очень разговорчивый, но внимателен к игрокам - всегда примет и выслушает. Честный. Решительный. Не предаст. Конкретный. Принципиальный. Рисковый, как и большинство восточных - они по жизни воины и идут часто «ва банк». Творческий тренер, начитанный, прочитал немало специальной литературы. Хороший аналитик. Умеет найти какой-то неожиданный ход, для того, чтобы переломить ход матча.

Морщины на лбу говорят о том, что прямой, взрывная натура. Форма и размер ушей – упрямый, сам себе голова. Форма губ - нетерпеливый. По лицу видно, что человек не жестокий, но строгий. Взгляд проницательный, как у ястреба. Его не обмануть, не провести. Обиду не прощает. Дипломат средненький – из-за импульсивности. Но с Кадыровым ровные хорошие отношения. Оба – восточные, понимают друг друга. Кадыров уважает Рахимова и не лезет в его работу. Рахимов не способен лебезить ни перед кем. И этим импонирует Кадырову. С Глушаковым поговорил с глазу на глаз, сказал, что надеется, тот станет примером для всей команды – на поле и вне.

Оценки (по десятибалльной системе) человеческих и профессиональных качеств Юрия Семина от профессора Хигира:

- Интуиция - 7

- Умение настроить команду – 8

- Авторитетность для игроков - 9

- Умение создать здоровую атмосферу в команде - 8

- Требовательность - 10

- Творческое начало - 8

- Чувство юмора - 5

- Качества педагога - 7

- Дипломатичность - 5

- Общительность - 6

- Открытость - 3

- Конфликтность - 4

- Ранимость - 6

- Самолюбие – 9

- Самоирония, самокритика – 5

- Аналитический ум – 9

- Твердость характера - 10

- Упрямство - 9

- Терпеливость – 5

- Умение приспосабливаться - 10

- Самостоятельность в решениях - 8

- Способность пойти на риск – 10

- Находчивость - 9